AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Zafer Sırakaya, Altınova’nın özel bir bölge olduğunu, stratejik öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Altınova’daki ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi;

"Altınova’yı yakından takip ediyoruz. Altınova, sanayi ve tarımın birlikte sürdürebilen örnek bir bölge. Sanayiyi ve tarımı harmanlamayı başaran, tarihe ve kültüre sahip çıkan Başkan Dr. Metin Oral ve ilçe dinamiklerini kutluyorum. Ben de Altınova’nın gönüllü elçisiyim."

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ise, " Altınova, Osmangazi Köprüsüyle Kocaeli, İstanbul ve Bursa illeriyle yakın komşu durumuna geldi. Biz, 20 dakikada Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidebiliyoruz. Tersaneleriyle, Osmangazi Köprüsüyle, Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesiyle, tarihi dokusu, doğal değerleri ve tarımsal ürünleriyle Altınova, bölgemizin önemli merkezlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlçemizde gerçekleştirilen tüm yatırımları hükümetimizin destekleri ve sanayi işbirliğiyle, el ele vererek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.