Bilecik’te dün etkisini gösteren sağanak yağış sonrası oluşan afetleri AK Parti heyetini yerinde inceledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak sele neden oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı ve çöken ağılda 15 hayvan telef oldu. Bu durum ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir olay yerlerinde inceleme yaptı. İlk olarak selin vurduğu Kovalıca köyünü giden heyet, AFAD, İl ve İlçe Özel İdaresi yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirdi.