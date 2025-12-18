İşte bugün Bursa’da vefat edenler ve toprağa verilenler:
1. Pekar KILIÇ
Anne adı: Lemiye
Baba adı: İsmail
Doğum yılı: 1951
Mahalle adı: Yeşil Mah.
Mezarlık bilgisi: Osmangazi / Bursa Hamitler Mezarlığı
2. Ümit BAKIR
Anne adı: Fatma
Baba adı: Fikrettin
Doğum yılı: 1979
Mahalle adı: Vanimehmet Mah.
Mezarlık bilgisi: Kestel Mezarlığı
3. Karabey AKSAKAL
Anne adı: Fatma
Baba adı: Ahmet
Doğum yılı: 1941
Mahalle adı: Güzelyalı Eğitim Mah.
Mezarlık bilgisi: Tavşantepe Mezarlığı
4. Nazmiye GÜLER
Anne adı: Zübeyde
Baba adı: Adem
Doğum yılı: 1945
Mahalle adı: Yeşilova Mah.
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
5. Özden AKAR
Anne adı: Merzuka
Baba adı: Erdoğan
Doğum yılı: 1964
Mahalle adı: Değirmenlikızık Mah.
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
6. Gülsefa TUNÇ
Anne adı: Rabia
Baba adı: Recep
Doğum yılı: 1958
Mahalle adı: Emek Adnan Menderes Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
7. Hava ÖZTEMÜR
Anne adı: Fatma
Baba adı: Ali
Doğum yılı: 1948
Mahalle adı: Tahtalı Mah.
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
8. Fatime ÇAVDAR
Anne adı: Elif
Baba adı: Kamil
Doğum yılı: 1953
Mahalle adı: Muradiye Mah.
Mezarlık bilgisi: Osmangazi / Bursa Hamitler Mezarlığı
9. Sedat SEYRİ
Anne adı: Nigar
Baba adı: Halil İbrahim
Doğum yılı: 1963
Mahalle adı: Gaziakdemir Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
10. Yüksel POLAT
Anne adı: Pamuk
Baba adı: Beyzade
Doğum yılı: 1946
Mahalle adı: Çınarönü Mah.
Mezarlık bilgisi: Erdoğanköy Mezarlığı
11. Hidayet KAYMAK
Anne adı: Ayşe
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1956
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
12. Mehmet ÇALIŞKAN
Anne adı: Rukiye
Baba adı: Hasan
Doğum yılı: 1964
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
13. Meryem DENİZ
Anne adı: Muradiye
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1966
Mahalle adı: Koğukçınar Mah.
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
14. Kenan ER
Anne adı: Kamile
Baba adı: Mehmet
Doğum yılı: 1961
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
15. Dilek AŞCİ BARAK
Anne adı: Firdes
Baba adı: Yalçin
Doğum yılı: 1985
Mahalle adı: İstiklal Mah.
Mezarlık bilgisi: Gürsu / Gürsu Kent Mezarlığı
16. Mustafa DEMİRKIRAN
Anne adı: Elmas
Baba adı: Yusuf
Doğum yılı: 1938
Mahalle adı: 75. Yıl Mah.
Mezarlık bilgisi: Fidyekızık Mezarlığı
17. Mustafa BABA
Anne adı: Kadriye
Baba adı: Nazif
Doğum yılı: 1959
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Erdoğanköy Mezarlığı
18. Salih DAVUTOĞLU
Anne adı: Fatma
Baba adı: Davut
Doğum yılı: 1935
Mahalle adı: Çiftehavuzlar Mah.
Mezarlık bilgisi: Osmangazi / Bursa Hamitler Mezarlığı
19. İsmail ORUÇ
Anne adı: Mümine
Baba adı: Ahmet
Doğum yılı: 1958
Mahalle adı: Keramet Mah.
Mezarlık bilgisi: Orhangazi / Keramet Mezarlığı
20. Şerife ZENGİN
Anne adı: Şevhet
Baba adı: Mehmet
Doğum yılı: 1952
Mahalle adı: Zafer Mah.
Mezarlık bilgisi: Erdoğanköy Mezarlığı
21. Efe USTA
Anne adı: Nesibe
Baba adı: Samet
Doğum yılı: 2022
Mahalle adı: Selamet Mah.
Mezarlık bilgisi: Osmangazi / Bursa Hamitler Mezarlığı
22. Gülten ÖZTÜRK
Anne adı: Hafize
Baba adı: Rasim
Doğum yılı: 1954
Mahalle adı: Yunuseli Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
23. Sevil YILDIRIM
Anne adı: Gülsüm
Baba adı: Halil
Doğum yılı: 1954
Mahalle adı: Lalaşahin Mah.
Mezarlık bilgisi: Lalaşahin Mezarlığı
24. Fatma BALTA
Anne adı: Hasibe
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1954
Mahalle adı: İntizam Mah.
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
25. Veliye ULUDAĞ
Anne adı: Veliye
Baba adı: Ali
Doğum yılı: 1945
Mahalle adı: İlyasçılar Mah.
Mezarlık bilgisi: Mustafakemalpaşa / İlyasçılar Mezarlığı
26. Güler KANBUR
Anne adı: Huriye
Baba adı: Osman
Doğum yılı: 1936
Mahalle adı: Halitpaşa Mah.
Mezarlık bilgisi: Ovaakça Merkez Mezarlığı
27. Ahmet ŞAHİN
Anne adı: Seniye
Baba adı: Cemal
Doğum yılı: 1965
Mahalle adı: Balıkpazarı Mah.
Mezarlık bilgisi: Gemlik Mezarlığı
28. Elmas BAYRAM
Anne adı: Hatice
Baba adı: Şükür
Doğum yılı: 1934
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
29. Salih SEYMEN
Anne adı: Rahime
Baba adı: Arif
Doğum yılı: 1938
Mahalle adı: Üçpınar Mah.
Mezarlık bilgisi: Üçpınar Mezarlığı
30. Tunahan AKTAŞ
Anne adı: Şehrinaz
Baba adı: Murat
Doğum yılı: 2025
Mahalle adı: Vanimehmet Mah.
Mezarlık bilgisi: Kestel Mezarlığı
31. Memet Mustafa KANAK
Anne adı: Nafia
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1942
Mahalle adı: Güzelyalı Yalı Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
32. Dursun ARAS
Anne adı: Sona
Baba adı: Vahip
Doğum yılı: 1961
Mahalle adı: Emek Zekai Gümüşdiş Mah.
Mezarlık bilgisi: Hasköy Kent Mezarlığı
33. Pakize ÇAĞLAYAN
Anne adı: Senem
Baba adı: Ali
Doğum yılı: 1946
Mahalle adı: Fethiye Mah.
Mezarlık bilgisi: Fethiye Mezarlığı
34. Behra YILDIRIM
Anne adı: Saime
Baba adı: Abbas
Doğum yılı: 1936
Mahalle adı: Bilgi yok
Mezarlık bilgisi: Bilgi yok
35. Umur TAŞ
Anne adı: Rükiye
Baba adı: İbrahim
Doğum yılı: 1939
Mahalle adı: Gençali Mah.
Mezarlık bilgisi: Gençali Mezarlığı