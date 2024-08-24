AK Parti Batman İl Başkanlığına atanan Hüseyin Şansi ilk ilçe ziyaretini Sason’a gerçekleştirdi.YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile beraber Sason ilçesini ziyaret eden Şansi’yi ilçe girişinde Belediye Başkanı İrfan Demir, AK Parti Sason İlçe Başkanı Mehmet Böğüş ve partililer karşıladı.

Belediye binasına geçen Şansi ve Nasıroğlu’na Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçede yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında ayrıntılı bilgiler sundu.

Başkan Demir, ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini dile getirerek, bu taleplerin karşılanması konusunda desteklerini istedi. Nasıroğlu ve Şansi, Sason'un gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

İlçe ziyaretleri kapsamında Sason Kaymakamı Furkan Başarı da ziyaret eden Şansi ve Nasıroğlu ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra ilçe esnafını gezen Nasıroğlu ve Şansi esnafların sorunlarını dinlediler.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Demir, “İlçemizin kalkınması ve halkımızın refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte değerli Milletvekilimiz ve İl Başkanımızın desteği bizim için çok kıymetlidir. Belediyemize ve ilçemize gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Ferhat Nasıroğlu ve Sayın Hüseyin Şansi’ye teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.