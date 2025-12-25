AK Parti 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Serkan Yıldırım; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Millî Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Koordinatörü Şahin Tin ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi. Görüşmelerde Bilecik'in mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar ile kente yönelik taleplerin ele alındığı öğrenildi. Yapılan temasların, Bilecik'in gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Bilecik'imize selam ve muhabbetlerini aldık' dedi.