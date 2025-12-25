Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Bilecik'e tahsis edilen yeni ambulanslar için teslim töreni düzenlendi. Törende, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kaliteli sunulmasına katkı sağlaması hedeflenen ambulansların anahtarları, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya verildi. Toplam 3 yeni ambulansın hizmete alınmasıyla birlikte Bilecik genelindeki ambulans sayısı 38'e yükseldi. İl genelinde 32 monoblok ambulansın yanı sıra 2 motosiklet ambulans, 2 arazi tipi ambulans, 1 obez ambulans ve 1 adet 4 yataklı ambulansla acil sağlık hizmetleri sunuluyor.

Teslim töreninde konuşan Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 'İlimize kazandırılan yeni ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Yeni ambulanslarımızın Bilecik'imize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.