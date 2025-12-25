Belediye hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, minik öğrencilerle yakından ilgilenen Özlü, çocuklarla bir süre sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özlü, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı. Sağlam toplumun temelinin küçük yaşlarda verilen eğitimle atılacağını belirten Özlü, şunları kaydetti:

'Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış, ahlaklı, bilinçli ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Bu değerlerin küçük yaşlarda kazandırılması da sağlam bir toplumun temelini oluşturacağına inanıyorum. Gülüşleriyle gönlümüzü ısıtan yavrularımıza ve çocuklarımızın gelişiminde büyük emeği olan kıymetli hocalarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Yavrularımızın eğitim yolculuklarının her aşamasında her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.'

Kütüphanede kitaplarla buluştular

Belediye ziyaretinin ardından program kapsamında Başiskele Çocuk Kütüphanesi'ne geçen öğrenciler, burada okuma alanlarını inceledi. Çocuklara kitap sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefleyen etkinlikte minikler, kütüphane ortamında keyifli anlar yaşadı.