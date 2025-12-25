Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin eğitim odaklı projeleri kapsamında hayata geçirilen kütüphaneler, yıl boyunca özellikle öğrencilerin ve kitapseverlerin uğrak noktası oldu. Paylaşılan verilere göre, her iki kütüphaneden 2025 yılında toplam 16 bin 202 kitap ödünç verildi.

Modern mimarisi ve manzarasıyla dikkat çeken Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi, yıl boyunca en çok ilgi gören merkez oldu. Toplam 67 bin 176 kişinin ziyaret ettiği merkezde, üye sayısı 6 bin 550'ye ulaştı. Geniş kaynak imkanlarına sahip kütüphanede 8 bin 850 kitap ödünç verilirken, bu hizmetten 4 bin 850 okuyucu faydalandı.

İlçenin bir diğer önemli kültür noktası olan 2 bin 500 metrekarelik Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlçe Halk Kütüphanesi ise araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen 24 bin 100 kişiye ev sahipliği yaptı. Üye sayısı 9 bin 50 olarak kaydedilen kütüphanede, bir yıl içinde 7 bin 352 kitap ödünç verildi.

Her iki kütüphanenin toplam üye sayısının 15 bin 600'e yükseldiği bildirildi.