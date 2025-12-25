Gerçekleştirilen encümen toplantısında ulaşım ve şehircilik gündemli 166 madde görüşülerek karara bağlandı. Denetimler kapsamında, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik ağır yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yolcularla tartışan, kötü muamelede bulunan veya fiziksel müdahalede bulunduğu tespit edilen 3 şoförün araçları 3 ila 30 gün arasında değişen sürelerle trafikten men edildi. Ayrıca kendi çalışma alanı dışında faaliyet gösteren bir ticari taksinin de 3 gün süreyle trafiğe çıkması yasaklandı.

156 şoföre 460 bin lira para cezası

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve yapılan denetimler sonucunda; tehlikeli araç kullanma, sefer saatine uymama, güzergah ihlali, ruhsatsız çalışma, yolcu almama, araç içinde sigara içme ve bandrol eksikliği gibi nedenlerle 156 şoföre toplam 460 bin 668 lira idari para cezası kesildi.

Taksi durakları ihaleye çıkarıldı

Toplantıda ayrıca mülkiyeti belediyeye ait iki taksi durağı için ihale düzenlendi. Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi'ndeki 4 araçlık durak için 1 milyon 10 bin 60 lira, İzmit Alikahya'daki 5 araçlık taksi durağı için ise 1 milyon 265 bin 75 lira teklif sunulduğu kaydedildi.