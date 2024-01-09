AK Parti’de İnegöl Belediye Başkanlığı için 10 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu. Artık adayın açıklanması an meselesi gibi bir şey.

Herkesçe beklenen tarih 15 Ocak’ta İnegöl adayının resmen açıklanması. Ancak İnegöl’de çok tatlı bir telaş var. Hangi aday adayına sorsak, tüm aday adayları “göreceksiniz o isim benim, bana söz verildi” diyor. Akıl alacak gibi bir şey değil.

Bu aşırı özgüvenden mi, yoksa gerçekten böyle sözler verildi mi hepimiz bekleyip göreceğiz. Ancak kulislerin hareketlendiği bugünlerde her ne kadar resmi ağızlardan böyle bir şey duymasakta adayın kim olacağına dair bazı işaretler oluştu. Peki bu işaretler ne?

Bugüne kadar açıklanan belediye başkan adaylarına baktığımızda mevcut belediye başkanlarının hiç birinde bir değişim söz konusu olmadı. AK Parti’nin geçmiş karnesine baktığımızda aslında benzer şeyler görüyoruz. Yani demem o ki, genelde mevcut belediye başkanlarıyla hep yola devam denmiş.

Bu açıdan baktığımızda AK Parti’nin İnegöl adayı Alper Taban olacak. Hatta belediye içerisinde adaylığın garantileştiği, bu konuda onay telefonu beklendiği konuşuluyor.

Kısacası Belediye içerisinde İnegöl adayı net… Alper Taban.

Ancak madalyonun birde diğer yüzü var… Bu sıralar sizlerin de kulaklarına fısıldanmıştır. Kimileri diyor ki Bülent Temelli de karar kılınmış, Yavuz Uğurdağ’ın adaylığı garanti, Rıdvan Kocaağa’nın adaylığı kesin, İsmail Kösen işi Ankara’da bitirmiş, Başkan Adayı Diş Doktoru Serdar Nalcı olacakmış, Mahsuni Canbay’a başkan adaylığı sözü verilmiş, Nedim Bayram’a hazırlan denilmiş.

Mevcut başkan ve tüm başkan adayları dahil tüm adaylar kendisini garanti görüyor. Ama açıklanacak isim bir tane. O’da muhtemelen bu hafta sonuna kadar belli olacak.