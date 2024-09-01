İnegöl’de 5 gün önce yaşanan cinayet, herkesin kanını dondurdu. Uyuşturucu kullanan bir genç, kavga ettiği babasını döve döve hunharca katletti. Bu olay ne bir ilk, ne de son olacak. Çünkü olayın kahramanı ne baba ne de oğul. Uyuşturucu…

Mahmudiye Mahallesi Umut sokakta bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında meydana gelen olay, A.A’nın(47) eve geldiğinde eşi C.A’nın(51)cansız bedeniyle karşılaşmasının ardından aydınlatıldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri C.A’nın darbe sonucu öldürüldüğünü tespit etti. Ve öldüren oğlu U.A(27) çıktı.

Suç dosyası bulunan 21 yaşındaki gencin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendik. Şaşırdık mı? Tabi ki hayır…

Bu uyuşturucu denen illetin ne denli büyük bir tehlike olduğunu anlatmama gerek var mı? Hayır.

Bir gazeteci olarak uyuşturucu söylüyorum… Uyuşturucu illetiyle kim bir şekilde tanışmışsa başının beladan kurtulmadığını görüyorum. Bu insanların kaderi ya 4 duvar arası ya da toprak oluyor.

İşte bu son olayda da bunu net bir şekilde görmüş olduk. Aslında bu ve buna benzeri durumlar oldukça fazla. Hatta bugün yüzlerce ailede de aynı korku var. Bir şekilde uyuşturucuya bulaşan gençlerin anne ve babalarını hatta kardeşlerini ölümle tehdit ettiklerini biliyoruz.

Hatta bazı ailelerin kendi çocuklarını ihbar ettikleri, tutuklanmalarını istediklerini de biliyoruz. Peki bunu ne için yapıyorlar? Aile cinayetleri yaşanmasın diye.

Bir insan, “anne-babasına ya da kardeşine zarar vermez” diyenler varsa bu olay tam ibretlik. Çünkü uyuşturucuyu kullanan kişi, anne, babayı sıradan kişiler olarak görülüyor. Öylesine bir deli cesareti oluşuyor ki kişide, o’nun için birini öldürmek normal bir şey oluyor.

O yüzden gençlere sesleniyorum. Başına ne gelirse gelsin, dünyanın en büyük sıkıntılarından bile geçseniz, asla bu illete bulaşmayın. Etrafınızda bu insanlar varsa hemen kaçın.

Çünkü bu kötü niyetli kişiler, uyuşturucunun insana verdiği enerjiyi, mutluluğu ve keyfi anlatarak sizi hep meraklandıracak. Ve sonunda esiri olacaksınız. Bir kez denediğiniz de artık kurtulma şansınız yok. Bunun sonu ya ölüm ya da cezaevi.