AK Parti’nin kongre takvimi 12 Eylül’de start alacak. Eylül-Ocak ayları arasında belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor.

İnegöl’de ise kongrenin Ekim ayında olmasını bekliyorum. Peki seçimler öncesinde İnegöl’de nasıl bir hava hakim?. Parti’de bir değişim bekleniyor mu? Konuşulan isimler var mı?

Öncelikle AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Medyasının katılımı ile Gastro İnegöl’de düzenlenen basın toplantısında İnegöl’de muhteşem bir uyum süreci yaşadıklarını söyledi. Milletvekili, Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı birlikteliğinin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu ima etti.

Bu açıklamalar aslında meslektaşlarımızın sorusuna cevap olarak verilmedi. Spontane yapılan bir değerlendirmeydi. Ben bu açıklamadan yola çıktığımda Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın gerek Belediye Başkanı Alper Taban’la gerekse de İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’la iyi anlaştığını görüyorum. Zaten bunu parti içinde herkes biliyor.

Bu açıdan bakılırsa İnegöl’de yeni bir ilçe başkanı beklentisi oldukça zayıf. Yani Mustafa Durmuş’la yola devam kararı verilmesi en güçlü olasılık.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm ülke genelinde parti kadrolarının yenilenmesi talimatını verirse ne olacak? Ki böyle bir beklenti de var.

Böyle bir senaryo da yine en önemli kriter uyum olacak. Ve böyle bir senaryoya da AK Parti İnegöl hazır gibi gözüküyor. Ben gerek Ayhan Salman, gerekse de Alper Taban’la uyum içinde olan bazı isimleri gözlemliyorum. Aslında son yapılan programlarda bu ikilinin yanında sürekli yer alan isimler var. Peki kim bu isimler?

İlçe Yönetimi içerisinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Adnan Erçoban ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı olan Mustafa Akduman.

Yine tekrarlıyorum… Ben İnegöl’de bir değişim beklemiyorum. Bu değişim ancak genel merkezin alacağı olası radikal kararlarla mümkün olacak. Kongre takvimi ısındıkça yeni kulis bilgilerini sizinle paylaşacağım...