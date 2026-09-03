Bu soru, yıllardır definecilerin zihnini meşgul ediyor.

Kimi elindeki eski bir haritayla yola çıkıyor, kimi büyüklerinden duyduğu bir hikayenin peşine düşüyor, kimi de İnegöl’ün altında saklı olduğuna inandığı büyük hazinenin hayalini kuruyor.

Son yıllarda İnegöl Jandarması ve İnegöl polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar ise bu merakın hiç de azalmadığını gösteriyor. Çok sayıda defineci, kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Peki, neden İnegöl?

Neden bu topraklar definecilerin bu kadar ilgisini çekiyor?

Aslında bunun tarihi ve coğrafi birçok nedeni var.

Tarihin İçinden Gelen Bir Şehir

İnegöl ve çevresi, yüzyıllar boyunca önemli bir geçiş güzergahı oldu. İpek Yolu üzerinde bulunması, bölgeyi ticaret açısından değerli hale getirdi.

Kervanlar geçti bu topraklardan...

Atlar, develer ve yük hayvanlarıyla yapılan uzun yolculuklar sırasında tüccarlar ve yolcular, hem doğal zorluklarla hem de eşkıya saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Savaşlar, çatışmalar ve baskınlar da cabası...

Böyle dönemlerde insanların değerli eşyalarını güvenli gördükleri yerlere saklamaları hiç de şaşırtıcı değildi.

Kimileri sakladığını bir daha bulamadı.

İşte bugün definecilerin peşinden koştuğu hikâyelerin önemli bir bölümü de buradan geliyor.

Medeniyetlerin İzleri

İnegöl ve çevresi, tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıdı.

Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Bitinya Krallığı, Roma ve Bizans...

Ardından Selçuklular, Anadolu Türk beylikleri, Kayılar ve Osmanlılar...

Bu kadar farklı medeniyetin gelip geçtiği bir coğrafyada elbette geçmişten kalan çok sayıda tarihi eser ve değerli eşyanın bulunması mümkün.

Üstelik İnegöl yalnızca ticaret yollarıyla değil, verimli tarım arazileri, su kaynakları ve zengin doğal yapısıyla da tarih boyunca insanların ilgisini çekti.

Yabani hayvanların, özellikle geyiklerin bölgede bulunması da eski dönemlerde yaşam açısından önemli bir avantaj sağlıyordu.

Stratejik konumu ve savunmaya elverişli coğrafyası ise İnegöl’ün değerini daha da artırıyordu.

Bir Söylenti Bazen Yüzyıllarca Yaşar

Yıllar geçtikçe hikayeler büyüdü.

Birinin anlattığına bir başkası eklendi.

“Şurada altın var.”

“Bu kayanın altında geçit bulunuyor.”

“Filanca yerde Osmanlı’dan kalma hazine saklı.”

“İnegöl’ün altında gizli dehlizler var.”

Derken söylentiler dilden dile dolaştı.

Sonunda İnegöl, definecilerin gözünde adeta bir hazine haritasına dönüştü.

Eski yerleşimlerin bulunduğu kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve tarihi kalıntıların çevresi definecilerin hedefi hâline geldi.

Kazmadıkları yer bırakmadılar.

Teknoloji Artık Definecilerin Karşısında

Ancak definecilerin hesaba katmadığı bir gerçek var.

Devlet de artık teknolojiyi çok daha etkin kullanıyor.

Kaçak kazı yapanlar yalnızca ihbarlarla değil; kamera sistemleri, teknik takip ve drone görüntüleri gibi yöntemlerle de tespit edilebiliyor.

Nitekim İnegöl’de gerçekleştirilen operasyonlarda birçok defineci, kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Bazı tarihi eserler ise kaçak kazı sonrasında satışa çıkarılmak istenirken düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi.

Yani mesele yalnızca toprağı kazmak değil.

O toprağın altında bulunan tarih, aslında hepimizin ortak mirası.

Hazine Ararken Tarihi Yok Etmeyin!

Kolay para kazanma hayaliyle toprağın altına yönelenler için İnegöl hala bir “hazine yatağı” olarak görülüyor olabilir.

Ama unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek var:

Bir tarihi eseri bulmak başka, onu yok etmek başka şeydir.

Gelişigüzel yapılan her kazı, yalnızca toprağı değil, tarihin kendisini de tahrip ediyor.

Belki kazdıkları yerden birkaç altın çıkacak...

Belki birkaç eski sikke bulacaklar...

Ama o kazı sırasında binlerce yıllık bir tarihî bilgi, bir arkeolojik tabaka veya geçmişe ışık tutabilecek önemli bir buluntu sonsuza kadar yok olabilir.

Üstelik artık devletin gözü daha fazla yerde.

Teknoloji gelişti.

Takip yöntemleri gelişti.

Denetimler arttı.

Bu nedenle tarihi eserleri tahrip eden, gelişigüzel kazılar yaparak geçmişi talan edenler, yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödüyor.

İnegöl’ün altında gerçekten bir hazine var mı?

Belki var, belki yok...

Ama kesin olan bir şey var:

İnegöl’ün asıl hazinesi, toprağın altında aranacak altın değil; toprağın altında saklı olan tarihidir.

Bunu unutmayın.

Demedi demeyin...