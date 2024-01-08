İyi Parti’nin ittifakı reddederek seçimlere tek başına girmesi nedeniyle uykuları kaçan CHP adayı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde kendisine seçimi kaybettiren İnegöl’e ilişkin bir mesaj yayınladı. Neymiş efendim İnegölspor’un her türlü sorunlarını çözecekmiş!

Yahu insana sormazlar mı Bursaspor’da destek verip seçtirdiğiniz başkanlar, Süper Ligde şampiyon olmuş Bursaspor’u ne hale getirdiler diye…

Sporun bu denli siyasete alet edilmesi ne kadar doğru. Ne kadar oy çalarsam o kadar iyi mantığı ile böylesine ucuz siyaset yapılır mı?

Mustafa Bozbey’in açıklamasını okudum. Açıklamasında aynen şu cümleler kullanılmış ; “Bursa’mızın tüm spor kulüplerinin yanında olacağız. İnegölspor’umuzun da sorunlarını biliyor ve bu sorunları çözüyor olacağız. Başta Bursaspor’umuz olmak üzere şehrimizin diğer tüm kulüplerini desteklemeye devam edeceğiz ve kulüplerin her türlü sorunlarının çözümü için çalışacağız.”

Koskoca Bursa’ya aday olmuş bir isim böyle bir açıklama yapabilir mi? Bu açıklamanın altı dolu olması lazım. Mesela İnegölspor’un hangi sorunları var? Bu sorunların hangisi için çözüm bulunamamış? İnegölspor sahipsiz mi kalmış? Bu soruların cevabı yok. Öylesine yazılmış ucuz siyaset sözleri bunlar.

Bursaspor başta olmak üzere, tüm ilçelerin profesyonel ve amatör takımlarına en büyük desteği mevcut belediye Başkanı Alinur Aktaş zaten veriyor. Hangi spor kulübüne sorarsanız sorun, Alinur Aktaş olmasa sahipsiz kalacağız diye.

Siyaset yapacak insan, neyin, nerede ve nasıl yanlış yapıldığını ortaya koymalı. Madde madde yazıp, çözüm önerileri ile gelmeli. Ben sorunları biliyorum derseniz, bizde çıkar hangi sorunları biliyorsunuz diye sorarız.

Hatta deriz ki on’larca yıldır Belediye Başkanlığını yaptığınız Nilüfer Belediyespor’a ne kadar destek oldunuz? Bursa ilçelerinin en zengin ilçe belediyesi Nilüfer, ilçenin takımını niye profesyonel lige çıkaramadı diye sorarız. Siz daha kendi ilçenizin takımına sahip çıkamamışsınız, sorunlarını çözememişsiniz. Çıkmışsınız bir de siyaset yapıyorsunuz?

İnegölspor sizin oy devşirme yeriniz değil, eğer samimiyseniz vereceğiniz desteği açıklayın da bir görelim.