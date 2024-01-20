İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İBB adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da 48 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıkladık. Cumhur İttifakı olarak 81 ildeki adaylarımızı ilan etmiş olduk.

Bugün 31 Mart seçimlerinde İstanbulumuzun ilçelerinde Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz.

"İSTANBUL'A HİZMET ETMENİN ŞEREFİ DÜNYA MALININ TAMAMINA DEĞİŞİLMEZ"

Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. 365 gün, 24 saat milletimizle yüz yüze irtibat halinde olan bir kadroyuz. Seçim dönemleri, bu tempoyu daha da artırmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar başka anlam taşıyor. Böyle bir şehiri başka bir türlü kucaklamak mümkün değil.

Binlerce yıldır her medeniyeti her toplumu her cihangirin hayalini süsleyen İstanbul'a hizmet etmenin şerefi dünya malının tamamına değişilmez.

"ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR... İSTANBUL BUYDU"

Bu İstanbul'a hizmet etmek için 1994 yılında milletimizin huzurunda, karşımızda altyapısı çökmüş, üstyapısı perişan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur... İstanbul buydu. Haliç'e kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'le beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki ne zaman biz temizlemeye başladık, o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibariyle 9,5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bu çamuru Alibeyköy'de bir taşocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. İstanbulumuzda bu yarışı biz yaptık. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplükleri patlayan, yollarında yürünmeyen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı, üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. Tarihi ve kültürel değerlere yakışmayan bu görüntü kaldırmak için ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik. Kısa sürede İstanbul'un temel sorunlarını hal yoluna koyduk.

"İSTANBUL İRTİFA KAYBI YAŞADI"

Son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruk kaldı. Bu güzel şehir, 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul'un yönetimini devralanlar, temel atmama töreniyle başladılar. Atmadıkları temel Silahtarağa Arıtma Tesisi projesiydi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince, burası yeniden ölmeye, kokmaya başladı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını İstanbul'un dikey bahçelerini yok ederek devam ettirdiler. Aynı zihniyet poşet göndermesiyle arzı endam ediyor.

İstanbul'un fetret devri son bulacak, yeniden şahlanış dönemi başlayacak

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NE RÜŞVET OPERASYONUNDA YAŞANANLAR

O teyzenin gırtlağına sarıldılar. CHP bu. Basın mensubunu yere yatırırlar, dövmeye kalkarlar. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size seçim günü cevabını verecektir.