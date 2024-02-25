Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Kadın kollarımız AK Parti hareketinin mihenk taşıdır" diyerek kadınlara teşekkür etti.

Bilecik AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir’in başkanlığında İl Yönetim Kurulu toplantısına İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Kadınlar ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, bu davayı gönülden yürüten AK kadınlara teşekkür ederek, "Kadın kollarımız, AK Parti hareketinin mihenk taşıdır. Dokundukları yerde çiçek açan kadınlarımıza AK Parti adına bir kez daha teşekkür ediyor bu davada beraber yürümeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.