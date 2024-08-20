AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’ın görevinden affının istemesinin ardından, ilçe başkanlığına Savaş Pekdemir, Nuran Uslu, Yakup Balcı, Emre Er, Emre Er ve Tolga Saltık aday olmuşlardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Genel Merkezi, 15 Ağustos tarihinde Nuran Uslu, Yakup Balcı ve Savaş Pekdemir’i Ankara’ya davet etmiş ve AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı’na Savaş Pekdemir’i atamıştı.

Görev devir teslim töreni de dün AK Parti Keşan İlçe Binası’nda yapıldı.

Saat 14.00’te gerçekleşen devir teslim törenine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, yeni ilçe Başkanı Savaş Pekdemir, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcıları Adnan Vural ile Nehir Gergin, Keşan geçmiş dönem belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacır geçmiş dönem belediye başkanı Mustafa Türker, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Taner Altın, AK Parti Keşan Belediye Meclis üyeleri, Yakup Balcı, Şafak Uslu, Nuriye Altın, Nuran Uslu, Emre Er ile partililer katıldı.

Gürcan Kılıç, “AK Parti 23 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemize vatanımıza çok iyi hizmetler ettik. Hizmetler etmeye de devam etmektedir. Bizler de onların neferleri olarak sayın vekilimizin destekleriyle Keşan’ımıza çok iyi hizmetler ettiğimizi düşünüyorum ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Sizlerin de destekleriyle, teşkilatlar esastır biliyorsunuz. Teşkilatlarımızla güçlü bir şekilde yeni yapılanma ile yeni atanan arkadaşımız Savaş Pekdemir’e hayırlı olsun. Yeni yönetime de hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Biz bir aileyiz, biz bir bütünüz. Tekrar hoş geldiniz hepinize saygılar sunuyorum.”şeklinde konuştu.

Kılınç’ın ardından söz alan Savaş Pekdemir’de, tüm katılımcılara hoş geldiniz dedikten sonra şunları söyledi “Bugün çok heyecanlıyız. Bugün benim içinde sanki partiye yeni girmiş gibi bir heyecanım var. Hatam olursa beni affedin. Değerli vekilim il başkan yardımcım, belediye başkanlarım, il genel ve belediye meclis üyelerim, partililerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi 15 Ağustos günü Genel Merkezimiz nezdinde Keşan İlçe Başkanlığı tarafıma verildi. Bu değerli görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, genel başkan teşkilat başkanımız Erkan Kandemir’e, Milletvekilimiz Bölge Koordinatörümüz Seda Gören Bölük ve Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün birlik olma günü, bugün beraber hareket etme günü, Keşan’ımız ve partimiz için çıktığımız bu yolda inşallah Allah bize hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bugüne kadar partimize emek vermiş, bütün ilçe başkanlarımızı, yöneticilerimizi,mahalle başkanlarımızı, katkıda bulunan herkese sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler. Bu arada hayatını kaybeden geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz , mahalle temsilcilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Bu yeni dönemde partimizi hedeflerine ulaştırmak için durmadan çalışacağım. Aldığım bu bayrağı daha da ileriye taşımak için ilk günkü azim ve kararlılıkla hedefimize durmadan koşacağım. Birlik ve beraberlik içerisinde saflarımızı sıklaştırarak Keşan için hizmet etmeye devam edeceğiz. Sen ben tartışmalarına ter vermeden birlik ve beraberlik içinde olmanın gayreti içinde olacağız, az konuşacağız, çok çalışacağız. Toplumun her kesimi ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğim. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Keşan’da davamız için önde yürümeye ve inandığımız bu yolda hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, durmak yola devam.”

Pekdemi’den sonra konuşan Fatma Aksal’da tüm katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi. “AK Parti’nin 22 yıllık iktidarda olmasının sırrı bu. Bir bakıyorsunuz bir yanımda görevi devreden başkanımız Gürcan Kılınç öbür yanımda görevi devralan kıymetli kardeşim Savaş Pekdemir, birlik beraberlik içerisinde bir bayram havası içinde coşkuyla sizlerle birlikteyiz. Sizlerin sayesinde burada bir görev devri yapıyoruz. AK Parti 23 yıl önce kurulurken sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Gerçekten de 23 yıldır Türkiye’de eskisi gibi hiçbir şey olmadı. Bu aziz millette bize tarihte belki de eşi olmaz bir şekilde 22 yıldır hep iktidarda olma görevi verdi. İnşallah daha nice 22 yıllarda bu aziz millete bu ülkeye biz hizmet edeceğiz. Tabi ki bu süreçte göreveler, mevkiler, makamlar değişiyor. Bizim için esas olan davadır, esas olan hedeflere gitmektir. Dönem dönem yorulduğumuz zamanlarda oluyor, bir dinlenmek istiyoruz. İmkanlar, yeni yüzler görmek istiyoruz. Ben Gürcan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli seçimler geçirdik, görev süresince Keşan Belediyesi’ni aldık, cumhurbaşkanlığı nasip oldu. Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla, teşkilatlarda resmi görev alsın almasın bu davaya gönül vermiş, çok arkadaşlarımızla başarılı olduk. Bugün bayrağı Savaş kardeşimize devrediyor, Savaş kardeşimiz bugün teşkilatımıza uzak değil. Partimiz kurulduğunda beri, hep yanımızda idi. Ama her şeyin bir zamanı vardır, bugün o günmüş. Ben kendisine hayırlı vazifeler yapmasını diliyorum. Biz 22 yılda ülkede çok önemli işlere imza attık. Ama bugün Keşan’dayız. Keşan’da yaptığımız işlere de biraz bakalım. Mesela Keşan’da yapılan en önemli işlerden bir tanesi bana göre sorarsanız Ağır Ceza Mahkemesi’nin gelmesidir. Keşan’a bu mahkemenin gelmesi 30 yıllık bir hayaldi. Bu dönemde onu gerçekleştirmek, nasip oldu. Bu ne demek Keşan’ı bölgenin merkezi yapmak demek. Aslında Keşan ticarette de siyasette de bölgenin merkezi ama ayrıca öem taşıyor. Bunun yanında da Keşan’a çok güzel hizmetler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz, devam edeceğiz. Yeni Hükümet konağımızi yeni emniyet müdürlüğümüz, Fen Lisemiz, İnönü İlkokulumuz. Gidecek çok yolumuz var, yapacak çok işimiz var. Ben sayın başkanımızı tebrik ediyorum, Gürcan başkanıma yönetiminde görev alan herkese de çok teşekkür ediyorum. Görev alacak arkadaşları da şimdiden tebrik ediyorum, ilçe başkanlığı için çağrılan arkadaşlarımızı da ben burada görüyorum.”dedi.

Daha sonra Kılınç ve Pekdemir tarafından Fatma Aksal’a çiçek takdim ederken, Kılınç ve Pekdemir de birbirlerine çiçek takdim etti.