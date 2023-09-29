AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Ankara’da bir dizi temas ve ziyaretler kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve diğer kurumlara çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile birlikte, Ankara’da bir dizi temas ve ziyaretler kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ve diğer kurumlara çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler.

GAP ÖNCELİKLİ KONUMUZ OLDU

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamalarda, “Bakanlıklarımıza yaptığımız ziyaretler kapsamında Mardin ve ilçelerimizi kapsayan birçok konuyu ele aldık. Buna istinaden kapsamlı bir şekilde hazırladığımız raporu kendilerine sunduk. Ele aldığımız her konuda yardımlarını esirgemeyeceklerini dile getiren değerli bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"dedi.

İlk olarak istişare ettiğimiz konuların başında GAP geldiğini hatırlatan Alan" Bölgemize can suyu olacak nitelikte özelliğe sahip projenin ivedilikle tamamlanmasına yönelik talebimiz oldu. Bunun yanında özellikle kırsal alanlarda hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de çiftçinin cebini rahatlatacak güneş enerji sistemlerine (GES) önemli desteklerin verilmesi gerektiğini dile getirdik.”

TALEPLERİMİZİ BAKANLARA İLETTİK

Birçok ilçemizi konuya dâhil ederek asfalt talebinde bulunduklarını belirten Alan"Özellikle kırsal mahallelerimizin yollarının deforme olması nedeniyle bitüm karışımlı asfaltın olmasını temenni ettik. Nusaybin ilçemiz ve diğer ilçelerimiz için, ayrıca proje kapsamında bulunan Kabala Mahallemizin doğalgaza kavuşturulmasını arzuladık. Yeşilli İlçemizde bulunan Yeşil Vadi’nin aydınlatılması yönünde talebimiz oldu. Yeşilli ilçemizin önemli güzelliklerinden olan Yeşil Vadi’nin gerçek güzelliğine kavuşmasının ardından birçok insana ev sahipliği yapacaktır. Artuklu, Midyat ve Ömerli İlçe Belediyelerimiz için yapımı devam eden projeler için kredi talebinde bulunduk. Buna yönelik Bakanlarımız tarafından olumlu cevaplar aldık. Yeşilli İlçemize yakışır tarzda inşa edilecek belediye binası için kredi talebimizi yineledik. Ayrıca araç talebinde de bulunarak yeşilli halkına en iyi hizmeti sunmanın derdinde olduk. Tüm bunların yanında kayyum belediyelerimiz adına da projelerini tamamlamaları için destek talebinde bulunduk" diye konuştu.

MARDİN VE İLÇELERİMİZİN REFAHI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İl Başkanı Vahap Alma, “Ankara’da milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte değerli bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin tamamı Mardin ve ilçelerimizin refahı ve kalkınması içindi. Bu konuda milletvekillerimizin önemli destekleri olmaktadır. Belediye başkanlarımızla birlikte uyum içerisinde sadece Mardin’in çıkarlarını düşünerek hareket ediyoruz. Genel olarak teşkilatımız, belediye başkanlarımız, MKYK üyelerimiz ve Milletvekillerimizle birlikte el ele vererek halkımız için en iyisi, en güzeli ne ise onun yapmanın derdinde olacağız.”degerlendirmesinde bulundu.