Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Mardin Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi Faruk Kılıç, Midyat’ta bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte gerçekleştirilen programlarda, ilçenin sorunları, yatırımları ve gelecek vizyonu üzerine istişareler yapıldı.MARDİN (İGFA) - İlk olarak Midyat Belediyesi’ni ziyaret eden Milletvekili Faruk Kılıç, Belediye Başkanı Veysi Şahin’den ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Kılıç, Midyat Belediyesinin çalışmalarını takdir ederek, AK Parti belediyeciliğinin örneklerinden birini sergilediğini vurguladı.

Başkan Şahin ise, ilçede yürütülen altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik hizmetlerini aktararak, hedeflerinin Midyat’ı her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olduğunu belirtti.

Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda ise Midyat’a bağlı 72 mahalle muhtarı ile bir araya gelindi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Milletvekili Kılıç, “Hep birlikte daha güçlü bir Midyat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in yanı sıra AK Parti il ve ilçe teşkilatları da katıldı.

Milletvekili Faruk Kılıç ve Başkan Şahin, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya’yı da makamında ziyaret etti. Görüşmede kamu kurumları arasındaki uyum ve işbirliğinin ilçenin kalkınması açısından önemine dikkat çekildi.

Ziyaretler kapsamında, Midyat Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Mağaza ve Sağlık Kabini de incelendi. Burada vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Kılıç, özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür etti.

Milletvekili Kılıç’ın programında, dünyanın ilk ve tek Telkari Müzesi de yer aldı. Yüzyıllardır Midyat’ın simgesi haline gelen telkari sanatının sergilendiği müzede yapılan çalışmaları takdir eden Kılıç, bu kültürel mirasın geleceğe taşınmasının önemine değindi.

Midyat Ziraat Odası Başkanı Abdulhalim Gümüş’ü de ziyaret eden AK Parti heyeti, çiftçilerin taleplerini dinledi. Tarımın Türkiye’nin kalkınmasındaki rolüne vurgu yapan Milletvekili Kılıç, üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

İlçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Kılıç ve Şahin, Midyat’ın turizm, ekonomi ve sosyal yaşamına dair görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili Faruk Kılıç ve Belediye Başkanı Veysi Şahin’e ziyaretlerde; AK Parti Mardin Yerel Yönetimler İl Başkanı Orhan Çeçen, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Mert Cesur Tural ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.