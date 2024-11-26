Acil bir ameliyat geçiren Uluay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, yapılan anjiyo işlemiyle tıkalı damarı açıldı. Şu anda koroner yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Uluay'ın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Halil Uluay, 20 Mart 1975'te Kastamonu'da doğdu ve evli, üç çocuk babasıdır. Hukuk fakültesi mezunu olan Uluay, siyasi kariyerine AK Parti ile başlamış; İl Genel Meclis üyeliği ve Baro Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2023 genel seçimlerinde ise AK Parti Kastamonu Milletvekili olarak seçilmiştir.