2011 yılında Maslak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu kısmi felç geçiren 72 yaşındaki sanatçı, o günden beri fiziksel güçlükler yaşıyor ve son dönemde yürümekte zorlanıyor.

Yürümekte güçlük çeken Tatlıses, fizyoterapistiyle yeniden tedaviye başladı. Sosyal medyada takipçileriyle sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan ünlü sanatçı, "Hocamla seanslara başladık. Allah herkese acil şifalar versin. Yürüyeceğime inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

Tatlıses, 14 Mart 2011'deki silahlı saldırı sonrası uzun bir tedavi sürecinden geçmiş, sağlığına kavuşmuş ancak kısmi felç nedeniyle yürümekte hala zorluk yaşamaya devam etmişti. Şu an ise tedavi sürecini hızlandırmak için fizyoterapiye devam ediyor.