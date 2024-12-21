Bursa'nın Mudanya ilçesinde Müftülük Konferans Salonunda gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Muhammet İsmail Kap, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Fuat Alparslan ve AK Parti Mudanya Meclis Üyeleri Kaan Akbulut, Tehammül İlhan, Çilem Palancı, AK Parti ilçe başkanları, ilçe gençlik kolları başkanları, çok sayıda davetli ve basın mensubunun katıldığı kongre geniş katılımla sağlandı.

Konuşma yapan Kaan Gürbüz “Bizler Mudanya’da alınmayan hizmetleri, verilmeyen değeri anlatacak, sokak, sokak gezerek çalmadık kapı, öpmedik el bırakmayacağız. Mudanya’yı sahipsiz bırakanların “Biz buradayız” dediğimizi duymasını sağlayacak ve gece, gündüz bu ilçe için çalışacağız. Sizlere söz veriyoruz” dedi. Protokol konuşmalarından sonra salondan tam destek alan Gürbüz eski ilçe gençlik kolları başkanlarına plaket vererek hizmetleri için teşekkür etti.

Kaan Gürbüz kimdir?

Kaan Gürbüz eski sporcu ve iş insanı. Uzun yıllar sporun içerisinde yer alan Gürbüz, aktif olarak Burgazspor Başkan Vekilliği ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi.