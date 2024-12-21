Eski Türk geleneklerinden kışı karşılamayı konu alan kültürel ritüeller etkinlikte yeniden canlandırıldı. Davetlilere yöresel lezzetlerin ikram edildiği programda geleneksel deve oyunu gösterisi yapıldı.

Bilalköy Mahallesi meydanında düzenlenen etkinliğe İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Bilalköy Mahalle Muhtarı Ayşe Eker, Şipali Mahalle Muhtarı Sevgi Ören, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Siyasettin Alp, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program kortej eşliğinde geleneksel deve oyunu ile başladı. Kapı kapı dolaşan gençler, mahalle sakinlerinden yiyecek topladı. Mahalle meydanında gelen kortej sonrasında İnegöl Belediye Başkanlığı Halk Dansları Ekibi, mini bir gösteri yaptı.

Davetlilere yöresel lezzetlerin ikram edildiği programda eski Türk geleneklerinden kışı karşılama ritüellerini yeniden canlandırarak yerel ve kültürel değerlerin geleceğe taşınması amaçlandı. Etkinliğin hedefi ise, kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının yanı sıra kadın girişimciliğini destekleyerek yerel kalkınmaya katkı sağlamak oldu.

Programda bir konuşma yapan Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 12. Sınıf öğrencileri Eslem Efe ve Rümeysa Aybey, “Biz Halil İnalcık sosyal bilimler 12 sınıf öğrencisiyiz. Bugün burada Bilal köyün unutulmuş bir kış ritüeli olan deve oyununu gerçekleştirmek için geldik. Toprağı uykuya yatırmak için buradayız çok keyifli ve çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Ayrıca köy kadınlarımızın da yöresel yemeklerimiz ile birlikte köy halkımızla gelen herkese sunuyoruz. Ayrıca köyümüzü geliştirmek ve kadınlarımızı sosyal hayata entegre etmek amacıyla burada kadın kooperatifi kurmakta adımlar gerçekleştiriyoruz. Ve tüm kadınlarımızın her zaman her alanda yanındayız” dedi.

Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Grubu öğretmeni, proje yürütücüsü Pınar Yıldız, “Bugün burada TÜBİTAK 2204 Lise Yarışmaları kapsamında bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Projemizin kapsamı hem kültürel mirasın korunması, hem de yerel yönetimde kadınların gücü ne kadar etkin olduğunu ortaya koymak. Bugün 21 Aralık, dolayısıyla ekinoks, bugün doğayı uykuya yatırıyoruz. Kışın gelişini kutluyoruz. Bu bir eski Türk geleneğidir. Bir sonraki seferde de Nevruz'da doğaya uyandıracağız. Bereketli bir yıl olması için şenlik ve kutlayacağız. Burada hem soyut hem somut kültürel miraslarımız var. Bilalköy tarihi açıdan eski Türk Evi mimarisini muhafaza eden, meyveciliği ile ünlü bir köy. Aynı zamanda kadınlar yerel yönetimlerle de burada istihdama, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Biz de bu mimaride bir kadın kooperatifi de kurarak kadınları daha güçlü daha duyulur hale getirmeye çalışıyoruz. Deve oyunu ile kapıları dolaştı, kapılardan birtakım malzemeler aldık ve helvamızı yapıp yiyeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisemizin TÜBİTAK bilim fuarları kapsamında hazırladığı proje nedeniyle bugün Bilal Mahallemizdeyiz. TÜBİTAK projemizin amacı unutulmayan yüz tutmuş kültürel mirasımızın tekrar canlandırılması. Burada bugün belki 100 yıl önce köy halkının geleneksel olarak yaptığı kültürel mirası, bugün Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimiz tekrar gün yüzüne çıkardı. Ve birlikte bu ana tekrar yaşadık. Belki 100 yıl öncesine gittik. Bu anlamda etkinliği yapan öğrencilerimize, okul idaremize ve öğretmenlerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz de bu vesileyle ‘Geçmişte İzimiz Geleceğe Sözümüz Var’ diyorum. Hepimizin sorumluluğu şudur ki, bizim geçmişteki kültürel mirasımızı geleceğe aktarmaktır. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle projede katkısı olan, fikri olan, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii öğrencilerimiz belki eğitimlerini yapacaklar ama bu eğitimlerle beraber bizim de aslında farkındalığımızı arttırmış oluyorlar. Ben de aslında şuna vurgu yapmak istiyorum; İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin her köşesi keşfedilmeyi bekleyen, parlatılmayı bekleyen bir cevher. Bizim geçmişte geleneklerimiz, göreneklerimiz var, adetlerimiz var. Bunların yaşatılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunların bir kısmına yaşımız yettikçe şahitlik ettik. Bir kısmını belki unuttuk ama unutulmaya yüz tutmuş bütün bu güzellikleri tekrar gün yüzüne çıkaralım istiyoruz. Bunları da bizler de desteklemeye devam edeceğiz. Tabii bugün aslında hep alışkın olduğumuz neydi bizim? Bahar'ın gelişini kutlamak. Bahar geldi, o güzel uyanışla beraber güzel duyguları bizlerde yaşıyoruz. Bugünde toprağın uykusu. Kış mevsimindeyiz, hava biraz soğuk ama burada hazırlanan bu güzel sıcak ortamda inanın ben çok keyif aldım. Belki çok uzun zaman sonra yapılmış bir programdır diye düşünüyorum. Ben emeği geçen başta kıymetli hocama, kıymetli öğrencilerime, müdürüme, ilçe milli eğitim müdürüne, her birine yine Bilal köyümüzün çok değerli muhtarına, emek veren kıymetli çalışma arkadaşlarıma, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Programınız hayırlı olsun diyorum İnşallah yerlerinde tekrar buluşalım diyorum saygılar sunuyorum” dedi.