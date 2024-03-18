Tuzla’da AK Parti teşkilat mensupları iftarda bir araya geldi. Gelenekselleşen iftar programında konuşan Başkan Yazıcı, “Tuzla’da mezhebi, meşrebi, kökeni ne olursa olsun herkesle bir olduk, her güzel işin altına birlikte imza attık. AK Parti teşkilatında kocaman bir aile olduk, bunu siz başardınız, birlikte başardık” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Büyük Aile İftarında AK Parti teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Mercan Halı Saha Tesislerinde düzenlenen iftar programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, gençlik ve kadın kolları başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı. Başkan Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatı ile uzun yıllardır birçok projeye imza attıklarını ve bu projelerle Tuzla’nın yaşam standartlarını yükselttiklerini belirtti.

“AK Parti kurulduğu günden itibaren Türkiye için çalışmaya başladık”

Başkan Yazıcı, “Burası bizim ailemiz, biz gerçekten bir aile olduk. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu günden itibaren biz Türkiye’yiz dedik ve Türkiye için çalışmaya başladık. 3 Kasım 2002’den beri gerek ilk ilçe başkanı olduğum günler gerekse 2009’da başlayan belediye başkanlığım döneminde ve AK Parti’ye gönül vermiş olan bütün dava arkadaşlarımızla birlikte her zaman halkımızla beraber olduk. Tuzla’da mezhebi, meşrebi, kökeni ne olursa olsun herkesle bir olduk, her güzel işin altına birlikte imza attık. AK Parti ailesi olarak da kocaman bir aile olduk, bunu siz başardınız, size yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Her projemizde sizin bir iziniz ve emeğiniz vardır”

"Bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman mutluluk duydum" diyen Yazıcı, "3 dönem belediye başkanlığı yaptığım bu süreçte ne kadar başarımız varsa; marinamızdan kampımıza, hastanelerimizden, karakollarımızdan, kaymakamlık binasından, 16 sosyal tesisimizden, bilim sanat merkezlerimizden, anne çocuk eğitim merkezlerimize varıncaya kadar 550 proje yaptıysak, her birinde sizin mutlaka bir iziniz vardır, emeğiniz vardır" dedi.

“Sağlığımızı da bütün ömrümüzü de bu aziz millet için harcamaya her zaman hazırdık”

Her daim millet için çalıştıklarının altını çizen Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi ise 68 yeni hayalimizle geleceğe daha da umutla bakan bir Tuzla’yı hedefliyoruz. Bu halk için biz gece gündüz demeden yaz kış, 15 yıl boyunca çalıştık. Bu halk için yapmış olduğumuz hizmetler ve vermiş olduğumuz emekler helali hoş olsun. Sağlığımızı da bütün ömrümüzü de bu aziz millet için harcamaya her zaman hazırdık ve yine de hazırız.”

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur da geniş teşkilat ağıyla birlikte aynı sofrayı paylaştıklarını belirterek, teşkilatları tarafından yapılan çalışmaların sonucunda 31 Mart’ta Tuzla’da güzel bir sonuçla karşılaşacaklarını ve Tuzla’yı yeniden kazanacaklarını söyledi.