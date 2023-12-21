AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı. Diğer illerle de bu çalışmalar devam edecek. Buraya davet ediliyorlar ve istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakının birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz. AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri ile de Cumhurbaşkanımız görüştü. Bu görüşmeleri de genel merkezimiz değerlendiriyor. Bizim açımızdan bu alanda bir sorun yok. Bizim açımızdan gayet verimli olarak devam ediyor.

GAZZE DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNİ KINIYORUZ

Sayın Özel'in sözlerini kınıyoruz. Milli Savunma Bakanımıza yönelik sözleri yakışıksız. Sokak ağzı denilen bir üslup. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'e saygı esastır. İstenmeyen bir durumda bir teğmenin müdahale etmesi söz konusu olamaz. TSK bir bütün. Emir komuta zinciri şeklinde devam eder, bunun dışında hiçbir oluşuma müsade edilmez. Eğer elinizde bir bilgi varsa bunu bakanımızla paylaşırsınız. Bunu yapmayıp kullanılan bu uslüp sadece sahibinin alnına yazılır. Savunma Bakanımız, çekirdekten yetişmiş, görevini başarı ile icra eden bir bakanımızdır. CHP Genel Başkanının anlamadığı konular konusunda konuşmaması gerekir. Onlar önce parti içindeki konularını halletsinler.