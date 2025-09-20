Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Tayfur köyü yakınlarında meydana geldi. 17 AIL 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya girdi. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.