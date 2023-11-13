Geçtiğimiz seçimlere göre bu seçimlerde öyle on’larca aday adayı olacağı kanaatinde değilim. Bursa’da en fazla 5, ilçelerde ise 3-6 arasında aday adayı çıkabileceğini düşünüyorum. 5 yıl öncesini bir hatırlayalım…

Henüz aday adaylığı başvuruları başlamadan on’larca isim Belediye Başkanı seçilmek için nabız yokluyor, hatta gazetelere boy boy aday adaylığı reklamları veriyordu. Şimdi bu takvim başlamış olmasına rağmen gözle görülür bir hareket yok.

Mesela Bursa’da hiç ismi ön plana çıkan, ciddi ciddi aday adayı olmayı düşünen, kendini ortaya atan bir isim duydunuz mu? Kulaktan kulağa yayılan birkaç isim dışında Bursa’da ciddi bir sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceden kabine de bakan olarak görev yapmış bir ismi koymazsa bana göre mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa’dan yeniden aday gösterilir.

Ve gelelim AK Parti’nin Bursa’da ki kalesi İnegöl’e…

Mevcut Belediye Başkanı Alper Taban’ın dışında aday adaylığı kesinleşen isimler eski ilçe başkanı Bülent Temelli ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa.

Yine bu isimler dışında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey görevde bulunan Ahmet Bayhan’ın da aday aday olabileceği konuşuluyor. Bunun dışında hemşeri derneklerinin göstereceği aday adayları ile birlikte sayının 6 olabileceğini düşünüyorum. Ancak bana göre yarış Başkan Alper Taban, Bülent Temelli, Rıdvan Kocaağa ve Ahmet Bayhan arasında geçecektir. AK Parti’nin halka soracağı adaylar içerisinde en çok teveccüh gösterilen en az 2 aday genel merkeze bildirilecek.

AK Parti bu seçimlerde halkla iç içe olan, belediyenin kaynaklarını doğru kullanan isimleri aday göstermek istiyor. Bu sebeple düzenlenecek ankette halka ucu açık sorular yöneltilecek.

Seçime girdiği bölgede eğer belediye başkanı AK Parti’de ise, mevcut belediye başkanının karnesi çıkarılacak. Vatandaşla ne kadar içli dışlı olduğu, verdiği sözleri ne kadar yerine getirdiği, seçim beyannamesinde ki projelerin yüzde kaçını tamamladığı gibi bazı soruların cevaplarına bakılacak.

Yani Kasım ayı aday adayları için ringde kendilerini gösterme ayı olacak. Aralık ayı ile birlikte siyaset meydanı iyiden iyiye ısınacak. Saygılarımla…