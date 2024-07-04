AK Parti’de yerel seçimler sonrasında beklenen değişim sürecinin ‘yavaşlatılması’ kararı, hem tabanda hem de teşkilatlarda ‘motivasyon’ eksikliği yaratıyor. Özellikle değişimin üst yönetim yerine teşkilatların önünde başlatılmasının daha uygun bir yöntem olacağı belirtiliyor.

Son İki Günde İki İl Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendilerine yük olanlarla devam etmeyeceklerini ifade etmesinin ardından, parti içinde kongrenin yakın zamanda toplanacağı ve parti üst yönetimi dahil bir değişime gidileceği yorumlarına neden olmuştu. Ancak daha sonra yapılan değerlendirmelerde 2028 seçimlerine giderken iki kez kongre toplamak yerine, 2025’te yapılacak bir kongre ile seçim sürecinin yürütülmesi görüşü ön plana çıkmıştı. Kızılcahamam kampında da gündeme gelen değişim süreci geçen hafta il başkanlarından başlatıldı. Yerel seçimlerin hemen ardından önce Batman ve Rize il başkanlarının istifa ettirildiği AK Parti’de geçtiğimiz hafta yedi il başkanı görevden alınmıştı. Son iki günde de Mardin ve Şanlıurfa il başkanları istifa ettirildi. Sırada başka iller olduğu belirtilirken Ankara ve İstanbul il başkanlarının da masada olduğu konuşuluyor.

Doğru Bir Yöntem Olmadığı Söyleniyor

AK Parti’de değişim sürecinin yavaş ilerlediği eleştirileri dile getiriliyor. Özellikle değişimin teşkilatlardan ziyade üst yönetimde başlatılması gerektiği vurgulanıyor. Bu konuda MYK’da da farklı görüşler dile getiriliyor. Bazı MYK üyeleri, büyük kongrenin 2025’e bırakılması düşüncesine itiraz ederek, “Kongrenin daha erken toplanması lazım. Geç kalıyoruz. 2025’e bırakılacak bir kongreden sonuç alamayız. Çünkü teşkilatlarda moral motivasyon düşüyor. Değişim olacağı beklentisi vardı, bu olmayınca bir karamsarlık hâkim olmaya başladı” görüşünü dile getirdi.