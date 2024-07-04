Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bugün öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yarına kadar süreceği belirterek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Vali Demirtaş tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde devam eden yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde gece yarısına kadar; Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçelerinde ise yarın (05.07.2024 Cuma) saat 14:00'e kadar devam etmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları

gerekmektedir."