Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MHP'ye bırakılan Mustafa Kemalpaşa ve Yenişehir ilçeleri dışında ki 15 ilçe belediye başkan adayı Pazartesi günü ya da Salı günü kamuoyuna duyurulacak.

İlçe Belediye Başkan Adaylarının belirlenmesi noktasında çalışmaların henüz tamamlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Özellikle bazı ilçelerde adayların netleştirilemediği bazı ilçelerde mevcut Belediye başkanlarının değiştirilmesi noktası fikir alışverişleri yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Heyecanlı bekleyişlerini sürdüren İlçe belediye başkan adaylarına açıklamanın hafta sonuna yetişmeyeceği, hafta başında açıklamanın yapılmasının planlandığına yönelik bilgi verildiği bilgisine ulaşıldı.

Kulislere bomba gibi düşen bu bilgilere göre bazı belediye başkanlarının değiştirilmesi ve yerlerine yeni isimlerin getirilmesi planlanıyor.

Adayların açıklanmasının ardından, gecikme yaşanmasının nedeninin bu nedenden dolayı kaynaklı olup olmadığı belli olacak.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU