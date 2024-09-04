Dr. Mehmet Hasanoğlu’nun sağlık nedenleri ile İYİ Parti Bursa İl Başkanlığından istifa etmesinin ardından boşalan koltuğu kimin dolduracağı merak konusuydu.

Genel Merkezin talimatıyla Bursa’da yeni İl Başkanının temayülden çıkacak sonuca göre belirlenmesi kararlaştırıldı.

Pazartesi günü Bursa İl Başkanlığında yapılan temayüle 57 kurultay üyesi, 2 Belediye Başkanı, 15 Belediye Başkan Adayı, 17 İlçe Başkanı, İl Yöneticileri ve eski il başkanları katıldı.

Temayülde İl Başkanlığı için 4 isim yarıştı.

Bursa’da 2. Bölge 3. sıra Milletvekili adayı gösterilen Erdal Ay, Orhangazi Belediye Başkan Adayı gösterilen İsmail Kaya, Orhaneli Esnaf Odaları Başkanı ve ayrıca BESOB Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Aslan ve Tan Okullarının sahibi Erten Kaya muhtemel il başkan adayları arasındaydı.

Edindiğim bilgilere göre temayül yoklaması oldukça güzel bir havada geçmiş. Temayülü yönetmesi için Genel Merkez tarafından görevlendirilen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez, beraberinde ki heyetle tüm isimlerle görüşerek fikirlerini aldı.

Buraya kadar her şey normal, peki temayülde hangi isim ön plana çıktı?

İYİ Parti’de temayüle katılan bazı isimlerle yaptığım görüşmede, salonun genel havasına ilişkin bazı izlenimler elde etmeye çalıştım.

Öncelikle ben Erdal Ay’ın diğer isimlerden bir adım önde olacağını düşünüyordum. Çünkü oldukça renkli bir isim. İyi bir hatip ve çalışkan bir siyasetçi izlenimi var. Ancak son yapılan genel seçimlerde 3. sıradan milletvekili adayı gösterilmesinden sonra sert açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar sonrası İl Başkanlığı koltuğu kendisine verilir mi? bilemem. Ama yine de parti içinde ciddi karşılığı olan bir isim bunu da hatırlatmakta fayda var.

Peki Erdal Ay olmazsa kim olur?

İl Başkanlığı için adı en çok geçen isim İsmail Kaya. Temayülden en çok İsmail Kaya’nın çıktığına yönelik bazı kulis bilgilerine ulaştım. Gerek il bazında gerekse de bazı ilçelerden ciddi bir destek almış gibi görülüyor. Yani en muhtemel İl Başkanı adayı İsmail Kaya olacakmış gibi görülüyor.

Ama şapkadan tavşan çıkar mı bilemeyiz tabi. Sonuçta temayülle ilgili sonuçlar parti tarafından açıklanmıyor. İsmail Kaya ve Erdal Ay derken, bir bakmışsınız Mümtaz Aslan ya da Erten Kaya üzerinde mutabık kalınabilir.

Nihayetinde son sözü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu verecek.