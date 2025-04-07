MYK'da TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılırken, kapsamlı sunumlarla birlikte Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının da iletildiği ifade edildi. Terörsüz bir Türkiye hedefinin altı çizilirken, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda duyarlılığını ortaya koyduğu belirtildi. Gazze'deki gelişmelerin de dikkatle takip edildiği ve bunun sadece bir siyasi mesele değil, insani bir sorumluluk olarak görüldüğü dile getirildi.

Netanyahu hükümetinin Gazze’deki tutumunun soykırım eşiğini aştığı vurgulandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda süreci yakından izlediği ve önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı’nın devlet kurumlarının bu hedef doğrultusunda eşgüdüm içinde çalıştığını dile getirdiği aktarıldı. Bu sürecin yeni aşamalara gebe olduğu ve hep birlikte izleneceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Çelik, Özel’in sosyal hayatı ayrıştırıcı bir dille tanımlamasının toplumsal karşılık bulmadığını ifade etti. Hükümete ve Cumhurbaşkanına yönelik “cunta” söylemi de sert ifadelerle eleştirildi. Bu sözlerin siyasi ve hukuki karşılığının mutlaka verileceği vurgulandı.