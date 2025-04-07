İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sunmak amacıyla açılan Kent Lokantaları, Şişli’de bir süre kapalı kaldıktan sonra bugün yeniden hizmet vermeye başladı.

19 Mart’tan bu yana kapalı olan lokantalar, saat 12.00 itibarıyla kapılarını açtı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına rağmen Kent Lokantaları’nda dağıtılan yemeklerin ücretini kendi cebinden karşıladı.

Şahan, desteğini X hesabından paylaştığı bir not ile de duyurdu.