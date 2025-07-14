Kızılcahamam’da önceki gün sona eren 3 günlük AK Parti kampında, 'ortak akıl' oturumlarında en yoğun gündem ekonomi oldu.

Alınan bilgilere göre, milletvekillerinin büyük bölümü özellikle asgari ücret ile memur maaşları arasındaki farkın giderek arttığına dikkat çekerek, bu farkın acilen kapatılması gerektiğini vurguladı. Bazı milletvekilleri, asgari ücretin de memur maaşı gibi her 6 ayda bir artırılması gerektiği yönünde önerilerde bulundu. Bu yıl farklı bir formatla gerçekleştirilen kampta, yüksek kira bedelleri, enflasyon ve ürünlerdeki fahiş fiyatlar da sıklıkla dile getirilen sorunlar arasında yer aldı.

Son dönemde valiliklerin yıkım kararı aldığı kaçak hobi bahçeleri, AK Parti kampında gündeme gelen önemli konular arasında yer aldı.

Artan kira ve konut fiyatları nedeniyle vatandaşların alternatif çözüm olarak hobi bahçelerine yöneldiği belirtilirken, tarım arazilerinin izinsiz kullanımı gerekçesiyle bu alanların yıkılmasının siyasi açıdan partiye olumsuz yansıdığı ifade edildi. Toplantıda, bu tür uygulamalara izin verildiğinde yasal sınırların ihlal edildiği, yıkım kararı alındığında ise vatandaş nezdinde ayrı bir tepkiye neden olduğu dile getirildi.

Bu sorunla ilgili çözüm arayışları kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte çalışmalara başladığı; hangi bölgelerin tarım arazisi olarak korunacağı, hangilerine ise yasal statü verileceği yönünde bir düzenlemenin gündemde olduğu aktarıldı. Önümüzdeki süreçte hobi bahçelerine yasal bir çerçeve kazandırılması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, kampta yalnızca genel meseleler değil, yerel sorunlar da gündeme taşındı. Katılımcı milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinde karşılaşılan tarım, enerji, ulaştırma ve çevreyle ilgili sıkıntıları kabine üyelerine iletti. Özellikle Şanlıurfa’da yaşanan kuraklık ve elektrik problemlerine acil çözüm talep edilirken, Sakarya’da planlanan hızlı tren projesindeki gecikmeye de dikkat çekildi.

Kamp süresince dile getirilen öneri ve değerlendirmelerin kayda alındığı, oturumlardan elde edilen bilgilerin kapsamlı bir veri setine dönüştürüldüğü belirtildi. Bu veriler doğrultusunda AK Parti’nin, öncelikli sorunlara daha etkin ve hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor.