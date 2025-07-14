Muğla Milas Belediyesi vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmak için araç envanterini güçlendiriyor. Kırsal ve merkez mahalleleri ile geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemizde belediyenin farklı birimlerinde kullanılmak üzere yeni ve modern araçlar Milas Belediyesi’nin araç filosuna katıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'ya bağlı Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın bahçesinde gerçekleşen törenle Milas Belediyesi’nin araç envanterine katılan 1 adet otomatik çöp kamyonu, 3 adet çöp kamyonu, 1 adet midibüs, 2 adet 4x2 pıck-up'ın tanıtımı yapıldı. Alımı yapılan 1 adet damperli kamyonun da ileriki günlerde envantere gireceği bildirildi.

8 ARAÇ ENVANTERE KATILDI…

Araç tanıtım töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Bugün Milas Belediyemiz için önemli bir gün. Milas’ımızın genişleyen alanı içerisinde hizmet götürme konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak üzere belediyemizin elindeki imkanlarla bu araçların alımı ile ilgili ödenekleri kendi bütçemizden karşıladık. Aldığımız araçlar değişik birimlerdeki personellerimize ve müdürlerimize katkı sağlayacak. Öncelikle Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesine 4 araç kattık. Onun yanında belediye hizmetlerimizi yürütmek üzere 2 tane pick up aldık. Makine İkmal Birimimize 1 adet midibüs aldık. Fen İşleri Müdürlüğümüze de ileriki günlerde damperli kamyon gelecek. Toplam 8 aracımız olacak. Bunların toplam bedeli 25 milyon 543 bin TL dir. Kendi bütçemizden tasarruflu bir çalışma yaparak bunları karşılamış olduk.

İLERİKİ GÜNLERDE YENİ ARAÇ ALIMI OLACAK…

İleriki günlerde yeni araç alımları olacağını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Önümüzdeki günlerde diğer birimlerimize de bakanlığımızdan izin alarak 13 araç daha alacağız. Milas’ımızı rahat bir nefes aldırma konusunda çalışmalarımız devam edecek. Çalışan personelimize kolaylıklar diliyorum. Hatasız kazasız bir çalışma dönemi olsun. Araçlarımız vatandaşlarımıza, belediyemize ve Milas’ımıza hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN TOPUZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇTİ…

Araç tanıtım töreninde konuşmasını tamamlamasının ardından yeni gelen araçların direksiyonuna geçen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kısa bir tur atarak aracın ilk sürüşünü yaptı. Sonrasında araçları tek tek inceleyen Başkan Topuz, ekiplerden bilgiler aldı.

Çekilen fotoğrafların ardından son bulan araç tanıtım törenine Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri katıldı.