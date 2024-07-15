AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk televizyonuna konuk olan Güler, "Geçen hafta da malum kanun teklifini sunarken de söylemiştik. Bu hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık. Onlar üzerine çalıştık. Emeklilik sistemimize getireceği yük, bütçe karşılığı... Bununla ilgili analizleri toparladık. Ortaya bazı rakamlar çıktı. Bu akşam Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Yarın vergi düzenlemesiyle birlikte TBMM Başkanlığı'na arz etmeyi düşünüyoruz. Bu akşam netleşeceğini ifade edebilirim rakamın. Bazı alternatifler var çünkü" dedi.