İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerinin dış ticarette daha etkin rol almasını sağlamak ve kentin ihracat gücünü artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturulan İTSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM), 15 Eylül 2026’dan itibaren firmalara hizmet vermeye başlayacak.

Alanında uzman ekip tarafından yürütülecek çalışmalarla firmalara hedef pazar araştırması, potansiyel müşteri ve tedarikçi tespiti, rakip analizi ve dış ticaret kararlarında doğru veriye ulaşma konusunda destek sağlanacak.

DOĞRU PAZAR VE DOĞRU MÜŞTERİYE ULAŞMAK

Dış Ticaret İstihbaratı; uluslararası ticarette kullanılan veri tabanları, gümrük kayıtları, istatistiki veriler ve nitelikli bilgi kaynaklarından yararlanılarak potansiyel pazarların, alıcıların, tedarikçilerin ve rakiplerin tespit edilmesi ve analiz edilmesini kapsıyor. Bu çalışmalar sayesinde firmaların yalnızca hangi ülkeye ihracat yapabileceklerini değil, hangi pazarlarda ürünleri için fırsat bulunduğunu, bu pazarlardaki potansiyel müşterilerin kimler olduğunu ve rakiplerinin nasıl hareket ettiğini daha net şekilde ortaya koymaları amaçlanıyor. İTSO Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nde firmaların sektörlerine, ürünlerine ve hedeflerine özel çalışmalar hazırlanarak, dış ticaret süreçlerinde daha planlı ve stratejik hareket etmelerine katkı sağlanacak.

Merkez bünyesinde; hedef pazar araştırması ile ürünler için ihracat potansiyeli yüksek pazarların belirlenmesi, hedef müşteri danışmanlığı ile potansiyel alıcıların ve ticari bağlantı bilgilerinin tespit edilmesi, nokta atışı ihracat danışmanlığı ile doğru pazar ve müşteriye odaklanılarak ihracat süreçlerinin daha planlı yürütülmesi, ithalat danışmanlığı ile uygun ve sürdürülebilir tedarikçi kaynaklarının araştırılması, rekabet istihbaratı danışmanlığı ile rakip firmaların, hedef pazarlarının ve uluslararası ticaretteki hareketlerinin analiz edilmesi, teknik istihbarat ile ihtiyaç duyulan teknik ve ticari bilgilerin araştırılması, ihale sorgulama ile uluslararası ihale ve iş fırsatlarının takip edilmesi hizmetleri sunulacak.

“FİRMALARIMIZIN BU GÜCÜNÜ DAHA İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ”

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin İnegöl iş dünyasının ihracat kapasitesine katkı sağlayacak önemli bir hizmet olduğunu belirterek, “İnegöl, üretim gücü ve ihracat tecrübesiyle ülkemizin önemli merkezlerinden biri. Firmalarımız yıllardır dünyanın farklı pazarlarında varlık gösteriyor. Biz de İTSO olarak, firmalarımızın bu gücünü daha ileriye taşıyacak çalışmalar ortaya koymayı ve önlerindeki fırsatları değerlendirmelerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bugün küresel ticarette rekabet çok daha yoğun. Yeni pazarlara ulaşmak isteyen firmalarımız için doğru bilgiye, doğru müşteriye ve doğru pazara ulaşmak her zamankinden daha önemli. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizi de bu ihtiyaca cevap verecek bir hizmet olarak hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın hangi pazarlarda daha fazla fırsat bulunduğunu, potansiyel müşterilerini ve rakiplerini daha yakından tanıyabilmeleri için firma özelinde çalışmalar yapacağız. Özellikle ihracatını geliştirmek isteyen firmalarımızın daha doğru adımlarla ilerlemesine katkı sunmayı hedefliyoruz. İnegöl’ün üretim gücünü dünya pazarlarındaki fırsatlarla daha güçlü şekilde buluşturmak ve firmalarımızın sürdürülebilir ihracat yapısına katkı sağlamak adına Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizin önemli bir hizmet olacağına inanıyoruz. İTSO olarak bu süreçte de firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

HİZMETLER 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, 15 Eylül 2026 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Merkezin uzman danışmanlık ve raporlama hizmetleri ücretli olarak sunulacak. Yeni pazarlara açılmak, mevcut ihracatını geliştirmek, potansiyel müşterilere ulaşmak, alternatif tedarikçi kaynaklarını araştırmak veya uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma gelmek isteyen firmalar, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçerek Dış Ticaret İstihbarat Merkezi hizmetlerinden yararlanabilecek.