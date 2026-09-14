

Son dönemde kamuoyunda öne çıkan “devam mı, değişim mi?” tartışmasına ilişkin konuşan İncebay, değişim anlayışlarının geçmişte yapılan çalışmaları yok saymak anlamına gelmediğini vurguladı.

“DOĞRU YAPILANI KORUYACAĞIZ, EKSİK KALANI TAMAMLAYACAĞIZ”

Geçmiş dönemlerde İnegöl’e kazandırılan çalışmaların şehrin ortak kazanımı olduğunu ifade eden İncebay, şu ifadeleri kullandı:

“Biz geçmişi kötüleyerek gelecek kuramayız. İnegöl’e kazandırılan her doğru çalışma, her yatırım ve her proje bu şehrin ortak kazanımıdır. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir. Bizim söylediğimiz çok açık: Doğru yapılanı koruyacağız, eksik kalanı tamamlayacağız ve yeni dönemin ihtiyaçlarına yeni çözümler üreteceğiz.”



“YENİ DÖNEMİN İHTİYAÇLARI FARKLI”

Dünyada üretim, ihracat, dijital ticaret, teknoloji ve rekabet şartlarının hızla değiştiğine dikkat çeken İncebay, İnegöl ekonomisinin önümüzdeki yıllara bugünden hazırlanması gerektiğini söyledi.

İncebay, “Ben birine karşı olduğum için aday değilim. İnegöl ekonomisini önümüzdeki 8–10 yıla hazırlamak için adayım. Dünya değişiyor, ticaret değişiyor, teknoloji değişiyor. Firmalarımızın karşı karşıya olduğu maliyetler, ihracat yöntemleri ve rekabet şartları da değişiyor. Dolayısıyla İTSO’nun çalışma biçimi de bu yeni döneme göre gelişmek zorunda” dedi.

“TECRÜBEYİ KORUYAN, DAHA HIZLI BİR YÖNETİM MODELİ”

Mevcut İTSO yapısının içerisinden gelen bir isim olduğunun altını çizen İncebay, değişim söyleminin kurumu dışarıdan eleştirmek anlamına gelmediğini belirtti.

İncebay, “Sistemin içerisindeyim. Odanın nasıl çalıştığını da biliyorum, üyelerimizin yaşadığı sorunları da biliyorum. Dolayısıyla bizim değişim anlayışımız ‘her şeyi yıkalım’ anlayışı değildir. Tecrübeyi koruyup daha hızlı, daha katılımcı ve daha sonuç odaklı bir yönetim modeli kurmaktır” diye konuştu.



“KOMİTELER SADECE SEÇİM ZAMANI HATIRLANMAYACAK”

İTSO seçimlerinin gerçek merkezinin meslek komiteleri olduğunu belirten İncebay, yeni dönemde komitelere daha aktif rol vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Her meslek grubunun kendi sektöründeki sorunları doğrudan yönetime taşıması gerektiğini vurgulayan İncebay, şöyle devam etti:

“Komiteler sadece seçim günü isimlerin yazıldığı listeler olmayacak. Her komitemizin yönetime katkı sunduğu, proje ürettiği ve kendi sektöründeki çalışmaların takipçisi olduğu bir sistem oluşturacağız. Biz unvan dağıtan değil, görev ve sorumluluk dağıtan bir yönetim istiyoruz.”

İncebay ayrıca yeni dönemde asil-yedek ayrımı üzerinden pasif bir yapı oluşmasını istemediklerini, ekipte bulunan herkesin çalışma sürecine aktif şekilde katkı vermesini hedeflediklerini ifade etti.



“ÜYESİNİ GERÇEKTEN TANIYAN BİR İTSO”

İTSO’nun 6 bini aşkın üyeye sahip büyük bir ekonomik yapıyı temsil ettiğini belirten İncebay, oda üyelerinin gerçek ekonomik profilinin daha ayrıntılı analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Bir üyemiz nerede faaliyet gösteriyor, hangi sektörde çalışıyor, üretim alanı ne kadar, ihracat yapıyor mu, hangi desteğe ihtiyacı var? Bunları bilmeden doğru hizmet üretmek mümkün değil. Yeni dönemde üyemizi yalnızca sicil numarasıyla değil, gerçek ekonomik yapısıyla tanıyan bir oda hedefliyoruz.”

Bu doğrultuda “İTSO Üye Envanteri ve Ekonomik Veri Haritası” çalışmasını hayata geçirmek istediklerini belirten İncebay, oluşturulacak verilerin yeni projelerin de temelini oluşturacağını söyledi.

“ÜYENİN MALİYETİNE DOKUNACAĞIZ”

Hammadde ve üretim maliyetlerinin İnegöl iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten İncebay, Hedef 2034 kapsamında bu alanda somut çalışmalar planladıklarını kaydetti.

Ortak hammadde alımı, alternatif tedarik ülkeleri, verimlilik çalışmaları ile enerji ve üretim maliyetlerinin analiz edilmesi gibi konuların İTSO’nun gündeminde daha güçlü yer alması gerektiğini ifade eden İncebay, şu değerlendirmede bulundu:

“Büyük projeler elbette önemlidir. Ama üyemizin bugün fabrikasında ödediği maliyet de önemlidir. İTSO yalnızca büyük başlıkları konuşan değil, üyenin günlük rekabet gücüne dokunan bir kurum olmalıdır.”

“PROJEYİ AÇIKLAMAK İŞİN BAŞLANGICIDIR”

Hedef 2034 kapsamında birçok projeyi daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan İncebay, bundan sonraki süreçte proje sayısından çok uygulama yöntemlerini konuşacaklarını söyledi.

“Bizim için proje açıklamak işin başlangıcıdır. Asıl mesele; o projenin ne zaman başlayacağı, kim tarafından takip edileceği ve üyemize hangi sonucu sağlayacağıdır. ‘Çalışacağız, takip edeceğiz, sonuçlandıracağız’ sözünü bunun için söylüyoruz.”

“BU SEÇİM GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BİR KAVGA DEĞİL”

Seçim sürecinin polemik ve kişisel tartışmalar yerine İnegöl iş dünyasının geleceğine ilişkin fikirlerin yarıştığı bir süreç olması gerektiğini belirten İncebay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu seçim geçmişle gelecek arasında bir kavga değildir. Bu seçim, İnegöl’ün yeni dönemde nasıl yönetilmek istediğinin seçimidir. Tecrübeyi koruyan, gençlerin önünü açan, komiteleri çalıştıran, teknolojiyi kullanan, üyeyi tanıyan ve sonuç üreten bir İTSO için yola çıktık.”