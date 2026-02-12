Davada, çocukluk yıllarında sosyal medya bağımlılığı nedeniyle ağır ruhsal sorunlar yaşadığını öne süren “K.G.M.” (Kaley G.M.) isimli davacı öne çıkıyor. Davacının avukatı Mark Lanier ise açılış beyanında, Meta ve YouTube’un söz konusu sistemleri bilinçli ve kasıtlı şekilde tasarladığını iddia etti.

"Kasten tasarlanmış bir bağımlılık"

Davacı taraf, teknoloji şirketlerinin reklam gelirlerini yükseltmek amacıyla “sonsuz kaydırma”, “otomatik oynatma” ve “beğeni” tuşu gibi özelliklerle çocukları platformlarda daha uzun süre tutmayı hedeflediğini öne sürüyor. Mahkemeye sunulan deliller arasında, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 2015’te kaleme aldığı ve şirket hedefleri doğrultusunda kullanıcıların platformda geçirdiği sürenin yüzde 12 artırılmasını istediği bir e-posta da bulunuyor. Avukat Lanier ise sosyal medya platformlarının işleyişini kumar makinelerine ve tütün sektörünün stratejilerine benzeterek, şirketlerin ebeveynleri “dijital bakıcılık” vaadiyle yanılttığını iddia etti.

Şirketlerin savunması: Sorun platformda değil, ailede

Meta ve YouTube’un avukatları ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, K.G.M.’nin yaşadığı psikolojik sorunların sosyal medyadan değil, aile içindeki sorunlar ve ihmallerden kaynaklandığını öne sürdü. Savunma tarafı, davacının çocukluk döneminde aile içi şiddet ve sözlü istismara maruz kaldığını gösteren kayıtları jüriye sundu. Şirketler ayrıca, platformların yalnızca birer araç niteliğinde olduğunu ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılan içeriklerden yasal olarak sorumlu tutulamayacaklarını savunuyor.

Sektör için dönüm noktası olabilir

Yaklaşık altı hafta sürmesi beklenen davanın seyri, ABD genelinde benzer suçlamalarla bekleyen binlerce dava için emsal teşkil edecek.

Davanın ilerleyen aşamalarında şu gelişmelerin yaşanması bekleniyor:

Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) ve Neal Mohan (YouTube) mahkemede ifade verecek.

Çocuk bağımlılığı konusunda endişelerini dile getirerek istifa eden eski çalışanların tanıklıklarına başvurulacak.

Snapchat ve TikTok, geçtiğimiz ay davacı K.G.M. ile gizli bir meblağ karşılığında uzlaşarak davadan çekildi.

Bu davanın sonucu, sosyal medya şirketlerinin algoritma tasarımlarını değiştirmelerine ve milyarlarca dolarlık tazminat ödemelerine yol açabilir.