Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. Bina yıkım esnasında kopan beton parçaları yan binaya hasar verdi. O esnada bina önünde kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Vatandaşların kaçıştığı anlar kamerada

Yıkım esnasında çevredeki vatandaşların kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde binadan kopan parçalar büyük bir gürültüyle yan binanın üzerine düştüğü ve etrafı toz bulutu kapladığı görülüyor.

Öte yandan yıkım çalışmalarının devam ettiği alan havadan görüntülendi.