İlçe Seçim Kuruluna belediye meclis üyesi aday listelerini yarın teslim edecek olan AK Parti’de isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana önceki dönemlerde etkin ve aktif rol alan isimlerle yeniden kontak kuran AK Parti, belediye başkan yardımcılığı noktasında ise listelerde göstereceği kontenjan adayları içinde sürpriz isimlere teklif götürdü.

İddiaya bu isimler arasında şu an Önder Bursa Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü yapan Hasan Aydın yer alıyor. İnegöl ve Zeytinburnu Belediyeleri ile AK Parti Genel merkezinde görev yapan ve sendika başkanlıkları gibi görevlerde bulunan Hasan Aydın, 2014 ve 2019 yıllarında da AK Parti’den Belediye Başkan aday adayı olmuştu.

İnegöl’de sevilen isimlerden biri olan Hasan Aydın’a Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban olmak üzere partinin üst düzey isimlerinin Hasan Aydın’ı arayarak belediye başkan yardımcılığı noktasında kontenjan aday olarak gösterilmesi teklifi yapıldığı iddia edildi.

HASAN AYDIN KİMDİR?

1965 İnegöl doğumlu olan Hasan Aydın, belediyecilik çalışmalarına 10 yıl (1994-2004) hizmet verdiği İnegöl Belediyesi’nde zabıta memuru olarak başladı. Belediyede Beyaz Masa Sorumluluğu da yapan Hasan Aydın daha sonra İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’ne geçiş yaptı ve orada idari görevler yürüttü.

Zeytinburnu Belediyesi’ndeki hizmetlerinden sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak Marmara Belediyeler Birliği’nde yöneticilik yaptı.

Bir dönem (2008-2010) Saadet Partisi,(2010-2012) Has Parti Genel Merkez İdari ve Mali İşler Müdürü, (2014-2016) Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı olarak da hizmet veren Hasan Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden emekli oldu. Bursa BŞB Görükle Gençlik Merkez Müdürlüğü yaptı. İnegöl Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığından önceki son görev yeri ÖNDER Bursa Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğü idi.

Ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Hasan Aydın’ın görev yaptığı bazı kuruluşlar şunlardır;

- BEM-BİR-SEN İnegöl İlçe Başkanlığı (1997-2004),

- BEM-BİR-SEN Zeytinburnu İlçe Başkanlığı (2004-2008),

- BEM-BİR-SEN İstanbul 4 no’lu Şube Genel Sekreterliği (2005-2008),

- ÖNDER İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2007-2008),

- İnegöl İmam Hatip Mezunlar Derneği (İHMED) Başkanlığı (2002-2004)

Bölgesel yayın yapan İnegöl Genç Ses FM radyosunun (1995-2005) Yönetim Kurulu Başkanlığını da bir dönem ifa eden Hasan Aydın, “Belediyecilikte Halkla İlişkiler ve Beyaz Masa”, “Belediyecilikte Sendikacılık” gibi değişik konular üzerine eğitim seminerleri de vermiştir.

Avrupa Birliği Sendikacılığı üzerine uzmanlık sertifikası olan Hasan Aydın; orta ve lise eğitimini İnegöl İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.