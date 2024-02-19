Körfez’de çocuklar "Dansçı Dede" tiyatro oyunuyla doyasıya eğlenerek söylenen şarkılara eşlik etti.

Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Düzenlediği etkinlikler de çocukları da unutmayan Körfez Belediyesi "Dansçı Dede" tiyatrosunu minik izleyenleriyle buluşturdu. Salonu dolduran çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen "Dansçı Dede" tiyatro oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Kahkahaların havada uçuştuğu tiyatroda minikler, bir yandan dans ederken, bir yandan da söylenen şarkılara eşlik etti. İçeriğinde çocuk oyunlarının da olduğu "Dansçı Dede" tiyatro oyunu minikler tarafından çok beğenildi.