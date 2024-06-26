AK Parti Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe teşkilatı ile birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Merkezi’ne ve parti içindeki bazı yöneticilere yönelik ciddi eleştirilerde bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğru bilgi akışının sağlanmadığını ve bu nedenle parti içindeki sorunların giderek büyüdüğünü savundu.

Dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden istifa edeceğini duyuran Yılmaz, bugün düzenlediği basın toplantısında bu kararını resmi olarak kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısında konuşan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımıza doğru bilgiler sunulmuyor ve bu durum partimize zarar veriyor. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Erkan Kandemir ve Koordinatör vekil Hakan Kahtalı, Gaziantep’teki durumu doğru bir şekilde yansıtmıyorlar. İl başkanlığı mülakatında da bunu bir kez daha gördüm” dedi.

Yılmaz, açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yaşananlara da değindi. Şehitkamil Belediyesi'nin AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) geçmesinde, aday belirleme sürecindeki hataların büyük rol oynadığını belirten Yılmaz, “Mevcut başkan Rıdvan Fadıloğlu, adaylık sürecinde açıkça aday olmak istemediğini belirtmişti. Ancak parti içindeki bazı karar vericiler, Fadıloğlu’nu zorla aday göstererek ilçeyi bilerek kaybettirdiler” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Gaziantep’teki yerel seçimlerde kayıpların yaşanmasının temel sebeplerinden birinin de yanlış aday belirleme süreçleri olduğunu vurguladı. “Partimizde üst kurul toplantılarında, Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan değerlendirmelerde, gerçek anket sonuçları değil, genel merkezin kendi belirlediği yüksek oranlı anketler sunuluyor. Bu durum, sahadaki gerçek durumu yansıtmıyor ve bu yüzden seçim kayıpları yaşanıyor” dedi.

Ayrıca Yılmaz, partinin yeniden yapılandırılma sürecinin adil bir şekilde yürütülmediğini ve bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük zarar verdiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımız, ülke içinde ve dışında birçok sorunla mücadele ederken, bazı parti yetkilileri sahadaki ve parti tabanındaki gerçekleri kendisine doğru bir şekilde aktarmıyorlar. Bu, en büyük kötülüğü yapmaktır” diye konuştu.

Basın toplantısında, istifa kararının bir protesto niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, partiden değil, sadece görevinden istifa ettiğini açıkladı. “Bu kararı, partimizde gerekli değişimin başlaması adına, Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek için aldım. Umarım ki, bu istifam, genel merkezdeki yetkililere örnek olur ve onlar da aynı cesareti gösterirler” dedi.

Yılmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki kayıplarımızın ana sorumluları olan Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı, Cumhurbaşkanımıza gerçekleri aktarmıyorlar. Bu da partimizin zayıflamasına sebep oluyor. Tabanın sesine kulak verilmesi ve parti içindeki gerçeklerin doğru bir şekilde yansıtılması gerekiyor.”

Yılmaz’ın bu eleştirilerinin ardından, AK Parti Şehitkamil İlçe teşkilatı da topluca istifa ettiklerini açıkladı. Yılmaz, “Partimizin daha da güçlenmesi için bu istifanın bir başlangıç olmasını umuyorum. Genel Merkez’deki yetkililerin de aynı samimiyetle hareket ederek, Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan bağlılıklarını göstermeleri gerekiyor” dedi.