Gemlik Belediyesinde seçim çalışmalarının faturalarının belediye şirketleri üzerinden şahsi hesaplara yapıldığını öne süren AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, kamu kaynaklarının şahsi işler için kullanıldığını dile getirdi.

İddiaya göre "CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in seçim döneminde sosyal medya çalışmalarını yürüten, firmanın iki ortağından biri belediyede şirket adına kayıtlı ibanı numarasını bazı belediye çalışanları vasıtasıyla değiştirtip yerine kendi şahsi hesabına ait olan iban numarasını ekletti. Bunun üzerine iki ortağın arası açıldı. Anlaşmazlık sebebiyle ortaya çıkan dekontlarda firmanın belediyenin dışında belediyenin 2 şirketinden de ödeme aldığı ortaya çıktı. Gemlik Belediyesi'ne verilen danışmanlık hizmet bedellerinin dışında, belediye şirketleri olan GEMTAŞ ve GEMTAR'dan da ayrıca ödemeler alındığı iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, "Meclis oturumunda bu ödemelerin neyin karşılığı olduğu sorulduğunda, ilgili şirketin yöneticileri, yaptıkları ödemelerin karşılığında aldıkları hizmetleri sıralıyor. Ancak, hizmet aldıkları şirketin resmi ortağı, bu hizmetleri vermediklerini, sadece başkan Şükrü Deviren'in şahsi hesabını yönetip şahsi PR'ını yaptıklarını söylüyor. Bu iddialara göre Şükrü Deviren'in seçim çalışmaları ve sonrasındaki şahsi PR çalışmaları karşılığında, Gemlik belediyesine ait şirketlere bir nevi 'diyet ödemesi' yapıldığı anlaşılıyor. Üstelik bu ödemeler, bu hizmetleri aldıklarını beyan ettikleri şirketin ortaklarından sadece birine, diğerinin haberi olmaksızın yapılıyor. İddialar, ithamlar, sorular havada uçuşuyor. Ama bunların muhatabı olan belediye ve şirketlerinin başkanları, iddia edilen usulsüzlük ve yolsuzluk rakamlarını 'küçük' bulmuş olacak ki, ne konuyu yeterince ciddiye alıyor, ne de Gemliklileri tatmin edecek bir açıklama yapıyor" dedi.

Taşar sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Oysa, şeffaf belediyecilik adı altında başkanlık makamının kapısını sökerken poz veren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in belediye şirketlerinde neler olup bittiğini de açıkça ortaya koymasını beklerdik. Danışmanlık makamı da sözcüğü de kirlendi. Ama kirleten, hakkıyla danışmanlık hizmeti veren ve alanlar değil, danışmanlık aldığı kişilere, gayrı resmi yollarla ödeme yapan belediyedir. Başkanın bu konuda demagoji yapmak yerine kendini, yönetimini ve belediyenin şirketlerini gözden geçirmesi gerekiyor."