AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partiye yapılacak yeni katılımlarla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dağ, 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan AK Parti’nin gündemindeki önemli değişiklikleri duyurdu.

Hamza Dağ, partinin meclis aritmetiğinde değişiklikler olabileceğini belirterek, “Belediye başkanlığı seviyesinde 15, milletvekilliği seviyesinde ise 2 yeni katılım bekliyoruz. Bugün içinde bazı görüşmeler yapılmakta ve bu nedenle gelişmeler yaşanabilir” dedi.

AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin 23 yıldır Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalan siyasi hareketi olduğuna dikkat çeken Dağ, partinin başarılarına vurgu yaptı. Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti’nin değişim, dönüşüm ve reformlarla ülkeye önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, “AK Parti sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda bir aile ve bir yuva. Bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dağ, AK Parti’nin köklerinden aldığı güçle her daim güçlü, yenilikçi ve genç kalmayı başardığını, partinin mahalle, ilçe ve il teşkilatlarıyla birlik ve beraberliğine büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. AK Parti’nin, millet ve vatan uğruna özverinin simgesi olduğunu ve gelecekte de bu misyonunu sürdüreceğini sözlerine ekledi.