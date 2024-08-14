Kayseri'de yaşanan kaçak sünnet skandalı ülkenin gündemine oturdu. Yanlış sünnet edilen 7 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Olayın ardından endişeye düşen ebeveynlere ise Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Ünal Adıgüzel’den tavsiyeler geldi.BURSA (İGFA) - Hatalı sünnetin, telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Op. Dr. Ünal Adıgüzel, “Sünnet dünyada en sık uygulanan cerrahi girişim olmasına rağmen üzerinde uzlaşılmış ideal bir yaş yoktur. Sünnet işleminden beklenen sonuçlara göre toplumdan topluma ideal yaş değişir. Yenidoğan döneminde yapılmasını savunanların yanı sıra ergenlik dönemine bırakılması gerektiğini düşünenler de vardır. Yaşadığımız toplumu, inançlarımızı ve geleneklerimizi göz önünde bulundurarak sünnet için ideal yaşın bizim toplumumuz için 0-6 ay arası olduğu kanaatindeyim.” dedi.

“YASALARIMIZ SÜNNET YETKİSİNİ YALNIZCA HEKİMLERE VERMİŞTİR”

Adıgüzel ayrıca, sünnetçiliğin bir meslek olmadığı gibi sünnetin de gerekli eğitimi almış hekimler tarafından yapılması gereken bir ameliyat olduğunu ifade ederek, “Yasalarımız sünnet yetkisini yalnızca hekimlere vermiştir. Teorik olarak her hekimin sünnet yapmaya yetkisi olsa da pratikte sıklıkla Çocuk Cerrahisi uzmanları ve Üroloji uzmanları tarafından yapılır.” şeklinde konuştu.

“HATALI SÜNNETİN TELAFİSİ OLMAYABİLİR”

Hatalı sünnetin basit bir cerrahi müdahale ile giderilebilecek komplikasyonların yanı sıra penisin tamamen kaybına da neden olabileceğini ve telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceğini dile getiren Adıgüzel, “Sağlık sistemine ulaşımın kolay olduğu günümüzde dahi yetkisi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kaçak yollarla sünnet yapılmaktadır. Her ne kadar bu kişiler suç işleseler de çocuklarını bu insanlara emanet eden ebeveynler de bu suça ortak olmaktadır.” şeklinde konuştu.