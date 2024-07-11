Bursaspor'un "Yanındayım" kampanyasına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den destek geldi. Enes Çelik'in başkanlığında Bursaspor tarafından başlatılan "Yanındayım" kampanyası, şehirde büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Kentin önde gelen kurum ve kuruluşları, kulübe önemli katkılarda bulunurken, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de kampanyaya bağış yapan isimler arasında yer aldı.
Milletvekili Özen, kampanyaya 150.000 TL bağışta bulundu.
Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'e teşekkürlerini iletti.
Kaynak: SEHER YAŞA