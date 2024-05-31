AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında ilk açıklamasını yaptı. Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen kazada Kılıç ve çalışma arkadaşı Muhammed Koç'un aracı savrularak başka bir araca çarpmış ve su kanalına düşmüştü. Kazada İlknur Doğan hayatını kaybetmişti. Kılıç, açıklamasında derin üzüntüsünü ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

"Ankara girişinde yoğun yağış sebebiyle çalışma arkadaşım Muhammed Koç ile birlikte geçirmiş olduğumuz elim trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendiğim İlknur Doğan’a Yüce Rabbimden rahmet; acılı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Kaza sonrası gerek ziyarete gelerek, gerek arayarak, gerekse mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli büyüklerimize, dostlarımıza ve hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hastaneden taburcu edildim, kontrollerim ve tedavi sürecim evde devam etmektedir."