Mudanya İlçe Başkanlığı'nın 20 Şubat Salı gününe kadar teslim etmeleri gereken meclis üyelerinin listesini Mudanya İlçe Seçim Kuruluna ıslak imzalı yerine flash bellek ile teslim ettikleri iddia edildi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, "İl seçim kurulu, CHP’nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit ettiğini açıklamalıdır. CHP meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz budur” ifadelerini kullanmıştı.

İddialar sonrası Bursa İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın yaptığı itirazı reddelerek konuyla ilgili açıklama yaptığı öğrenildi.

İŞTE İL SEÇİM KURULUNUN KARARI: