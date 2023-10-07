AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Ömer Çelik toplantının ardından şu açıklamaları yaptı;
Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. 1. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, ikincisi Mustafa Elitaş,
Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz.
Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ
Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı
Ekonomi işlerinden Sorumlu - Nihat Zeybekçi
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın
Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan
ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen
Bilgi iletişim Bilgilerinden Sorumlu - Ömer İleri
Genel Sektererimiz - Fatih Şahin
Grup Başkanımız ve vekilimiz aynen görevlerine devam etmektedirler.