AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Ömer Çelik toplantının ardından şu açıklamaları yaptı;

Kısıtlı sayıda arkadaşımızı MYK'ya aldığımızı ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MYK üyelerini açıklamıştır. 1. Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala, ikincisi Mustafa Elitaş,

Seçim İşleri Başkanı - Ali İhsan Yavuz.

Basın ve Tanıtım İşleri - Hamza Dağ

Dış İşlerden Sorumlu - Zafer Kaya

Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Ekonomi işlerinden Sorumlu - Nihat Zeybekçi

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın

Çevre ve Şehircilikten sorumlu - Çiğdem Karaaslan

ARGE'den Sorumlu - Mustafa Şen

Bilgi iletişim Bilgilerinden Sorumlu - Ömer İleri

Genel Sektererimiz - Fatih Şahin

Grup Başkanımız ve vekilimiz aynen görevlerine devam etmektedirler.